Ascolti tv | oltre 8 6 milioni di telespettatori per Colombia – Inghilterra

Ascolti tv - oltre 7.6 milioni di telespettatori per Croazia – Danimarca : Sono sempre i Mondiali a vincere in prime time: su Canale5 il match Croazia-Danimarca ha registrato 7 milioni 621mila telespettatori e il 38.7% di share. A seguire l’appuntamento con Balalaika verso la finale è stato visto da 2 milioni 94mila telespettatori (19.04% di share). Ascolti tv prime time Su Rai1 la replica della fiction I Bastardi di Pizzofalcone ha avuto una media di 1 milione 585mila telespettatori con l’8.6% di share. Su ...

Ascolti tv - oltre 5.5 milioni di telespettatori per Inghilterra – Belgio : Mondiali di Russia sempre in testa nella classifica degli Ascolti della prima serata. Il 28 giugno è toccato alla partita Inghilterra-Belgio, trasmessa da Italia 1, conquistare il prime time con 5.563.000 telespettatori e il 26,6% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la replica di ‘Don Matteo’ ha ottenuto 2.774.000 telespettatori e il 15,4%, mentre Canale 5 con ‘Beautiful Creatures – La sedicesima luna‘ ha ...

Ascolti tv - oltre 6.4 milioni di telespettatori per Serbia – Brasile : Serbia-Brasile, incontro dei Mondiali trasmesso da Italia1 a partire dalle 20, vince il prime time del 27 giugno con 6 milioni 468mila telespettatori e il 28.89% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 il film Stai Lontana da me è stato visto da 2 milioni 675mila telespettatori con il 12.3% di share, mentre su Canale 5 l’appuntamento con la fiction Sacrificio d’Amore si è fermato a 1 milione 539mila spettatori con il 7.78% di ...

Ascolti tv - oltre 7.3 milioni di telespettatori per Nigeria – Argentina : Nigeria-Argentina, match dei Mondiali trasmesso su Italia1, vola a 7 milioni 383mila telespettatori (32.71%) vincendo la prima serata. A seguire Tiki Taka Russia ha registrato 2 milioni 633mila telespettatori (14.61%). Ascolti tv prime time In prima serata su Rai1 l’appuntamento con i Wind Music Award Summer ha ottenuto 2 milioni e 464mila spettatori (13.5%). Ancora un record di Ascolti su Rai3 per #cartabianca: il programma condotto da ...

Ascolti tv - oltre 7.2 milioni di telespettatori per Argentina – Croazia : La partita dei Mondiali di calcio Argentina-Croazia trasmessa da Canale5 vince il prime time del 21 giugno con 7.288.000 telespettatori pari al 34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo – dalle 21.44 alle 23.51 – ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 spettatori con il 5.43% di share. Su Rai3 il film Carol ...

Ascolti - oltre 5 - 3 mln per Russia-Egitto su Italia 1 : Mondiali di calcio senza rivali alla prova dell’Auditel, nonostante l’assenza degli Azzurri. Ieri la partita Russia-Egitto, trasmessa da Italia 1, ha ottenuto 5.316.000 telespettatori, con il 24.3% di share, stravincendo gli Ascolti del prime time. Al secondo posto, su Rai1, lo show ‘Con Il Cuore – Nel Nome di Francesco’, condotto da Carlo Conti e visto da 3.017.000 telespettatori con il 14.8% di share. Terzo ...

Ascolti tv - oltre 7 - 4 milioni per Brasile-Svizzera su Canale 5 : Altra giornata da grandi Ascolti per le partite di Russia 2018 trasmesse sulle Reti Mediaset. L'articolo Ascolti tv, oltre 7,4 milioni per Brasile-Svizzera su Canale 5 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5%. L’apertura dei Mondiali al 20.4% - Russia-Arabia Saudita 29.8% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo - in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari ...

Amici17 - Ascolti : la finale oltre il 25% di share : ascolti tv, il successo di Amici La finale del talent show Amici non ha rivali nella serata di lunedì: incollati allo schermo 4 milioni 872 mila telespettatori pari al 25.13% di share. Un risultato sorprendente, che avvalora le tesi di Maria De Filippi sulla collocazione del sabato sera, con più di 60 mila telespettatori rispetto alla finale della scorsa edizione – la finale dello scorso anno si è giocata il 27 maggio, quella di quest’anno ...

Ascolti tv - oltre 3.4 milioni di telespettatori per Avanti un altro pure di sera : Avanti un altro pure di sera su Canale 5 si aggiudica il prime time del 6 giugno con 3 milioni 428mila telespettatori e il 17.47% di share. Ascolti tv prime time Su Rai3 l’appuntamento con Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha fatto registrare uno dei migliori risultati stagionali, con 2 milioni 233mila telespettatori (11.6% di share). Su Italia 1 il film The Transporter ha registrato 1 milione 985mila ...

Ascolti tv - oltre 4 milioni per la semifinale di Amici : La semifinale di Amici, con 4 milioni 65mila telespettatori e uno share del 21.82%, è il programma più visto nella prima serata tv del 3 giugno. Ascolti tv prime time Su Rai1 Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio ha raccolto 3 milioni 542mila telespettatori pari al 16.92% di share, seguito da Che tempo che fa – il tavolo che è stato visto da 2 milioni 14 mila spettatori pari al 15,3%. Su La7 Non è L’Arena di Giletti ha segnato ...