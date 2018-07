Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018 Colombia-Inghilterra al 39 2% | Balalaika al 18 7%

davidemaggio

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Gemma Bovary ha raccolto davanti al video 748.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Il Segreto totalizza un a.m. di 1.460.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 In Onda ha registrato 756.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 Il mio grosso grasso Matrimonio Greco ha segnato l’1.6% con 365.000 spettatori mentre su Nove Lezioni di cioccolato ha catturato l’attenzione di 220.000 spettatori ...