Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018. Colombia-Inghilterra 39.2% - Balalaika 18.7%. Solo il 9.8% per il debutto di Velvet Collection : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Colombia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e Balalaika 2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori ...

Ascolti tv 12 giugno 2018 : tutti i numeri - dai Wma a DiMartedì : Wind Music Awards, Ascolti tv 12 giugno 2018 : il programma di Rai1 seguito da 3,7 milioni di spettatori Blackout con musica, vecchi film e l’ultima sfida tra talk. Questi i programmi in onda il 12 giugno 2018 , per cui stamattina gli Ascolti tv parlano chiaro. Ieri sera, nonostante il “blackout” che ha interessato la Rai […] L'articolo Ascolti tv 12 giugno 2018 : tutti i numeri , dai Wma a DiMartedì proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - Wind Music Awards vs diMartedì | Dati Auditel 12 giugno 2018 : Wind Music Awards o diMartedì? Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, 12 giugno 2018? Chi ha vinto la prima serata di un martedì ricco di programmi d’attualità e film? Poteva sembrare una serata piatta. Dopo la Finale di Amici 2018 si attende l’inizio dei programmi legati ai Mondiali di Calcio e l’arrivo su Rai 1 di Tutto può succedere 3. Così non è stata. Ad animare la serata, in cui diMartedì ha salutato i suoi affezionati ...