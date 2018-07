Arsenal - Chambers prolunga fino al 2020 : Il difensore dell’Arsenal Calum Chambers ha prolungato per altri due anni il contratto che lo lega ai ‘gunners’. Il giocatore 23enne nella scorsa stagione ha giocato 24 partite con la maglia del club londinese dopo aver passato la stagione precedente in prestito al Middlesbrough. “Sono felice che abbia prolungato il contratto -ha spiegato il tecnico dell’Arsenal Uni Emery-. Ha giocato un ruolo importante lo ...