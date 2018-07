Arrivano ‘strane’ notizie su Matteo Salvini | è Elisa Isoardi a dire tutto Scoppia il caso

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) C’è aria di maretta tra il quasi-premiergià ministro degli Interni e la sua meravigliosa dama,. Come facciamo a saperlo? Lo abbiamo dedotto da un suo post. Certo, nulla di certo, confermato o comprovato, ma converrete con noi che una frase del genere – dopo la analizzeremo con attenzione – non lascia dubbi a riguardo. O almeno per noi è così. È pur vero – questo dobbiamo concederlo all’avvocato del diavolo che ci spinge a pensare al contrario – che ogni post social della bella conduttrice de “La Prova del Cuoco” scatena dibattiti e congetture sul suo fidanzamento con il vicepremier, leader delle Lega. L’ultimo, in ordine di like, recita così: “E ho imparato che si può volare anche soli se non c’è nessuno che merita il tuo cielo”. La frase del cantautore Gio Evan è accompagnata da un selfie splendente die gli hastag ...