Arena di Verona | la Soprintendenza boccia il ' tetto' per l' anfiteatro

Scaletta 40 anni che ti amo - Umberto Tozzi all’Arena di Verona su Rete4 il 1° luglio in replica : gli ospiti : Umberto Tozzi all'Arena di Verona si è esibito per il concerto-evento 40 anni che ti amo, per festeggiare i 40 anni di successo della canzone Ti Amo. Tanti gli ospiti che ha accolto sul palco dell'Arena di Verona lo scorso 14 ottobre, da Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri a Raf. Presenti anche Al Bano, Fausto Leali e Marco Masini per alcuni duetti memorabili. L'evento, inizialmente in programma a settembre, è stato posticipato di circa un ...

La notte di Andrea Bocelli a Verona - l’evento benefico in Arena a settembre : prezzi dei biglietti in prevendita : L'8 settembre alle ore 20:30 ci sarà La notte di Andrea Bocelli a Verona: i biglietti sono disponibili su Vivaticket.it a partire da 105,4 euro (gradinata non numerata), 159 euro (poltroncina numerata), 212 euro (poltrona di tribuna), 318 euro (poltrona rossa), 371 euro (poltronissima blu), 530 euro (poltronissima blu centrale). Grazie all'acquisto del Platinum VIP Experiece (da 424 euro a 954 euro in base alla posizione nell'Arena e ai ...

Rai : a settembre Bocelli and friends all'Arena Verona con show sull'opera : ... anche la mezzosoprano statunitense Isabel Leonard, vincitrice di un Grammy Award, la soprano russo Aida Garifullina, protagonista della cerimonia d'apertura dei campionati del mondo di calcio, il ...

Bel canto e solidarietà con Bocelli all'Arena di Verona : ... protagonista della cerimonia d'apertura dei Campionati del Mondo di calcio, , Sergei Polunin , ballerino classico e attore ucraino, ospite di diversi teatri in tutto il mondo, tra i quali Teatro ...

