Archiviata inchiesta su fegato illegale per Abidal

Usura - Archiviata l’inchiesta sul ministro Savona : “Non c’è un dolo diretto” : Nessun eventuale dolo diretto. Per questo motivo la procura di Cagliari ha chiesto di archiviare la posizione di Paolo Savona, accusato di Usura. Una richiesta avallata dal giudice che ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’attuale ministro degli Affari Europei. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, infatti, la gip Emengarda Ferrarese ha accolto l’istanza di archiviazione proposta del pm Emanuele Secchi. I fatti ...

Migranti - Archiviata l'inchiesta sulla Ong : «Il soccorso in mare non è reato» : Nessun processo per i volontari della Sea-Watch. Il Gip di Palermo accoglie la richiesta della Procura antimafia: l'assistenza a Migranti in difficoltà è un obbligo previsto dalla legge Minacce e torture in Libia, condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei Migranti " Msf, stop dopo le minacce: chi e perché vuole fermare i volontari"

Migranti - Archiviata inchiesta su Ong a Palermo : Migranti, archiviata inchiesta su Ong a Palermo Migranti, archiviata inchiesta su Ong a Palermo Continua a leggere L'articolo Migranti, archiviata inchiesta su Ong a Palermo proviene da NewsGo.

Archiviata inchiesta su Ong a Palermo : nessun legame con trafficanti - : L'indagine riguardava le organizzazioni Golfo Azzurro e Sea Watch. Secondo il gip, che ha accolto la richiesta della Dda del capoluogo siciliano, è escluso anche che le associazioni umanitarie abbiano ...

Migranti : Archiviata inchiesta su ong a Palermo : Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della Dda del capoluogo siciliano, ha archiviato l'indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch escludendo legami tra le due organizzazioni e i trafficanti ...

Archiviata inchiesta su Ong a Palermo : nessun legame con trafficanti : Archiviata inchiesta su Ong a Palermo: nessun legame con trafficanti L'indagine riguardava le organizzazioni Golfo Azzurro e Sea Watch. Secondo il gip, che ha accolto la richiesta della Dda del capoluogo siciliano, è escluso anche che le associazioni umanitarie abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione ...

Archiviata inchiesta Ong a Palermo : 18.48 Archiviata l'indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch. Le due associazioni umanitarie non hanno favorito l'immigrazione clandestina. Lo ha stabilito il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della Dda del capoluogo siciliano. Esclusi dunque legami tra le due organizzazioni e i trafficanti di esseri umani libici.

Box di piazza degli Artisti - inchiesta Archiviata per De Magistris e Piscopo : archiviata l'inchiesta sull'ipotesi di abuso di ufficio e di omissione di atti da parte del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore all'urbanistica Carmine Piscopo , difesi dagli Avvocati Elena ...

Palermo - Archiviata inchiesta per voto di scambio su ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli : È stata archiviata dal gip l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a carico del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che, nel 2017, sfidò Leoluca Orlando nella corsa a sindaco di Palermo. L’archiviazione era stata chiesta dalla stessa Procura che non aveva trovato riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Tantillo. “Siamo sempre stati certi della sua estraneità ai fatti e questa ...

Processo Loris - il Pm : “L’inchiesta su Andrea Stival sarà Archiviata” : Processo Loris, il Pm: “L’inchiesta su Andrea Stival sarà archiviata” L’intervista al pubblico ministero Marco Rota. Continua a leggere

Processo Loris - il Pm : 'L'inchiesta su Andrea Stival sarà Archiviata' : "L'inchiesta su Andrea Stival sarà archiviata". A dirlo dopo numerose insistenze dei giornalisti è il Pm Marco Rota , che ha condotto le indagini sul caso di Loris Stival , il piccolo di 8 anni ucciso ...