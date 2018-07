Archeologia | traffico internazionale | 23 arresti e 20mila beni recuperati

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Sono oltre, per un valore superiore ai 40 milioni di euro, i repertinell’ambito dell’operazione dei carabinieri che all’alba di oggi ha smantellato un’organizzazione criminale dedita aldiarcheologici siciliani. Ventitré le misure cautelari, emesse dal gip di Caltanissetta, eseguite tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna dai militari del comando Tutela patrimonio culturale (TPC). In Italia l’operazione è stata condotta in sinergia con i comandi provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Crotone, Enna, Lecce, Napoli, Novara, Taranto, Torino, Ragusa, Siracusa e il supporto del 9° Nucleo elicotteri di Palermo e dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia. Eseguite anche numerose perquisizioni per la ricerca di reperti trafugati. In ambito europeo, grazie al ...