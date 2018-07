Archeologia | operazione Demetra | sgominata holding internazionale furti | 23 arresti

tg.la7

(Di mercoledì 4 luglio 2018) I reperti trafugati in Sicilia venivano venduti all'estero; alcuni anche ad alcuni collezionisti consapevoli della provenienza illegale dei beni, in nord Italia, in particolare in Piemonte -