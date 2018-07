' Antonio è Con Me' | quinta edizione del memorial benefico

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - sul dibattito sul futuro dell'Europa con il Primo Ministro polacco ... : Il Parlamento vuole mantenere una forte politica europea di coesione, sostenuta da un bilancio adeguato, finanziato anche con risorse proprie. Ora ci aspettiamo che la Polonia mostri la sua ...

Ria Antoniou/ “Non ho mai incontrato Silvio Berlusconi - ma mi fa piacere sapere di averlo colpito” : La modella greca, Ria Antoniou, ospite di Tiki Taka Russia, ha fatto molto parlare di sè per una mise molto traparente che ha svelato il lato b. "Forse ho esagerato", ma Berlusconi colpito(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Solidarietà per Antonio : tetraplegico - i suoi concittadini gli 'regalano' un ascensore : Un traguardo tanto atteso, che ha il sapore della libertà. È quello di Antonio Tanda , ragazzo tetraplegico di 20 anni, che finalmente potrà uscire di casa senza difficoltà utilizzando un ascensore ...

Antonio Albanese contro i mafiosi : «Fanno una vita da topi» : TAORMINA - 'Sessanta anni fa mio padre ha vissuto un anno in un seminterrato, perché ai meridionali non si affittava. Se cresci come figlio dell'immigrazione hai una sensibilità diversa'. Per chiarire ...

Nba - Belinelli torna a San Antonio : biennale con gli Spurs : Marco Belinelli torna a San Antonio . La guardia di San Giovanni in Persiceto non ha atteso le mosse dei Philiadelphia 76ers , ultima squadra nella quale aveva giocato tanto e bene lo scorso anno e ...

NBA - l'esordio di Lonnie Walker IV a San Antonio : la cena con coach Popovich - la figuraccia con Tim Duncan : I primi giorni a San Antonio di Lonnie Walke IV, un personaggio che ha già fatto parlare parecchio di sé, sono stati un concentrato di mille impegni e fortissime emozioni per la prima scelta degli ...

Moto3 – Di GiannAntonio - che botta ad Assen! Fabio a tu per tu con la sua Honda durante la caduta [VIDEO] : Brutto incidente per Fabio Di Giannantonio, durante le Fp3 sul circuito di Assen il pilota italiano rimedia una caduta pazzesca nella ghiaia Fabio Di Giannantonio, durante le Fp3 sul circuito di Assen, rimedia una caduta folle. Mentre stava mettendo alla prova la sua moto nell’ultima sessione di prove libere, il motociclista italiano ha perso il controllo della moto ed è andato a finire nella ghiaia. La sua due ruote nella caduta ha ...

Bolsena - recezione del libro di Antonio Quattranni "Viaggio nella civiltà contadina' : Sono poi ricostruite le conoscenze e le pratiche che l'uomo dedito all'agricoltura ha attuato immutate per millenni nel rapporto con questi animali, quindi in particolare dei buoi nel mondo ...

Antonio Fosson è Presidente del Consiglio regionale - Rini e Bianchi i Vice : Lo dobbiamo alla nostra gente, per ridare fiducia verso le istituzioni e la politica, ed una nuova speranza per il futuro'. Per la Vicepresidenza la maggioranza propone - per bocca di Andrea Manfrin, ...

MICHELANGELO/ Antonioni e il "Mosè" - alla fine della vita conta solo il mistero : MICHELANGELO Antonioni girò il suo ultimo lavoro cinematografico nel 2003, un documentario dedicato a MICHELANGELO. Lo si può vedere nella cripta di San Sepolcro a Milano. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:09:00 GMT)MANTEGNA SCOPERTO A BERGAMO/ Quando una piccola croce rimette le cose a postoARTE/ Donatello, la Pasqua non è cosa da buone maniere

Razzi Vostri - il programma condotto dall'ex senatore Antonio Razzi : da stasera su Nove : Dal lunedì al venerdì appuntamento con l'Almanacco del giorno presentato da Antonio Razzi insieme a spin doctor Saverio Raimondo.