Anticipazioni Una Vita | Cayetana spara a Mauro | Teresa sconvolta

Una Vita Anticipazioni : FERNANDO fa a TERESA qualcosa di terribile! : Nelle prossime settimane, a Una Vita, FERNANDO Mondragon (Ander Azurmendi) scoprirà di essere stato tradito dalla moglie TERESA Sierra (Alejandra Meco): come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, l’insegnante avrà un aborto e, data la mancanza di rapporti intimi col marito, sarà costretta a confessare di aver avuto una tresca con il redivivo Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo). Quest’ultimo, neanche a ...

RIVERDALE/ Anticipazioni del 4 luglio 2018 : una verità scottante su Hal Cooper : RIVERDALE, Anticipazioni del 4 luglio 2018, in prima Tv su La5. Alice scopre che le brutte azioni del marito; Polly si trasferisce a casa di Veronica. (Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:49:00 GMT)

Anticipazioni/ Una Vita : Pablo scopre che Leonor è stata violentata : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], il popolare sceneggiato spagnolo scritto dalla penna di Aurora Guerra. Ricordiamo ai nostri lettori che sabato 7 luglio la soap opera andra' eccezionalmente in onda con una puntata della durata di sessanta minuti. Le ANTICIPAZIONI degli episodi che verranno trasmessi dal 9 al 13 luglio ci svelano che Teresa e Mauro continueranno a vedersi di nascosto mentre Pablo scoprira' ...

Una Vita Anticipazioni : per LEONOR e HABIBA arriva MARIO MELERO : Nel corso delle prossime settimane a Una Vita entrerà nel vivo la trama che vede come protagoniste LEONOR Hidalgo (Alba Brunet) e la “schiava” HABIBA (Carolina Santos): come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, la giovane scrittrice verrà presto ricattata dalla falsa amica per via di un segreto legato al suo soggiorno nell’Isola di Fernando Poo. In questo senso, le anticipazioni segnalano che HABIBA ...

Una Vita Anticipazioni 4 luglio 2018 : Mauro è sopravvissuto all'agguato di Cayetana : Mauro è vivo e si svela a Teresa. L’uomo sta indagando nell’ombra per scoprire chi altro era coinvolto nel suo tentato omicidio.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 4 luglio 2018 : anticipazioni puntata 483 (seconda parte) e 484 di Una VITA di mercoledì 4 luglio 2018: Teresa torna a casa e Fernando le fa capire con forza che ne ha abbastanza e che vuole portarla lontano da Acacias, in un lungo viaggio intorno al mondo. Elvira confessa a Maria Luisa che ama Simon e che non intende arrendersi, ma non sa che il padre Arturo vuole farla fidanzare con un uomo d’affari turco. Il nuovo commissario è l’ispettore ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : la reazione di Fernando al tradimento : Dalle anticipazioni Una Vita sulle puntate spagnole, scopriamo ciò che nei prossimi mesi vedremo in Italia. Brutte notizie in arrivo per Fernando che, in seguito al ritorno di Mauro, scoprirà di essere stato ripetutamente tradito dalla moglie, che si negava a lui. Come si comporterà il Mondragon deciso ormai ad allontanare Cayetana dalla sua Vita e di costruire una vera famiglia insieme a Teresa e Tirso? anticipazioni spagnole Una Vita: il ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018: Elvira si rifiuta di sposare Demir, ma il colonnello rassicura l’imprenditore: sua figlia si rassegnerà. Il giorno dopo la cena, Elvira dice a suo padre di voler inVITAre di nuovo Demir per dare un annuncio importante. Casilda si fa vestire in modo esotico da Servante e si fa scurire il viso col carbone per somigliare a Habiba e destare l’interesse di ...

Tutto può succedere 3/ Terzo episodio e Anticipazioni quarta puntata : una brutta notizia per Cristina? : Nella terza puntata di Tutto Può succedere abbiamo visto il riavvicinamento tra Alessandro e Cristina. Una brutta notizia potrebbe sconvolgere i loro equilibri. (Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e news : "Ci sarà un ribaltone per una coppia" : Temptation Island 2018, Anticipazioni e news: ad una settimana dalla messa in onda della prima puntata, qual è la coppia che ha lasciato il programma? "Lei si è rivelata un'altra persona".(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni spagnole : una donna misteriosa segregata in un castello : anticipazioni spagnole Il Segreto: nuovo mistero a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto ci annunciano l’entrata in scena di una donna misteriosa, Elsa. La giovane è interpretata da Alejandra Meco, conosciuta in Italia nel ruolo di Teresa Sierra di Una Vita. I telespettatori spagnoli stanno assistendo alla prime immagini di questa donna, di cui […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: una donna misteriosa segregata in ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 3 luglio 2018 : anticipazioni puntata 483 (prima parte) di Una VITA di martedì 3 luglio 2018: Mauro e Teresa fanno l’amore, poi lui le rivela i retroscena della sparizione: Elena Perez Casas lo ha fatto gettare sui binari, probabilmente per vendicarsi di un precedente arresto, ma in seguito un vagabondo lo ha salvato davvero in extremis, morendo al posto suo. Teresa non capisce proprio perché Mauro abbia deciso di fingere la sua morte, procurandole così ...

Anticipazioni Temptation Island - la De Filippi : 'subito una coppia al falò definitivo' : La nuova stagione di Temptation Island 2018 partira' subito con il botto. Le prime Anticipazioni sul reality show, che vedremo in onda da giovedì 9 luglio in tv, arrivano da parte di Maria De Filippi, autrice e produttrice anche di questa quinta edizione [VIDEO]. La De Filippi, senza troppi giri di parole, ha confessato in diretta a Radio Deejay che nel corso della prima puntata ci sara' subito un primo confronto immediato per una delle sei ...

Anticipazioni Una Vita : il segreto che unisce Leonor e Habiba : Una Vita Anticipazioni: ecco qual è il segreto che unisce Leonor e Habiba Molti di voi si staranno chiedendo qual è il segreto che unisce Leonor e Habiba in queste puntate di Una Vita. Le due sono giunte insieme ad Acacias 38, ma la giovane scrittrice non è più quella che abbiamo conosciuto. Infatti, la […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: il segreto che unisce Leonor e Habiba proviene da Gossip e Tv.