ANTICIPAZIONI Il Segreto | Mauricio Godoy salva Fè Perez dopo aver tentato il

Il Segreto - ANTICIPAZIONI puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : un matrimonio atteso : Eccoci giunti alle anticipazioni italiane Il Segreto. Carmelo ed Adela coroneranno finalmente il loro sogno d’amore, si uniranno in matrimonio davanti a tutti i compaesani. Candela, pure rimanendo in pena dovrà lasciare alla ex suocera Venancia il piccolo Carmelito, succederà però una tragedia. Che scopriranno Severo e la moglie di ritorno dal rinfresco nuziale? Anche per Saul non sono rose e fiori, egli verrà arrestato e la sua ...

Il Segreto/ ANTICIPAZIONI puntata 4 luglio : le nozze di Adela e Carmelo e l'arresto di Saul : Un'altra tragedia in arrivo ne Il Segreto dove, dopo il sì di Carmelo e Adela, arriva la notizia del rapimento del figlio di Candela. Le Anticipazioni della puntata del 4 luglio(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:55:00 GMT)

IL SEGRETO/ ANTICIPAZIONI serale del 3 luglio su Rete 4 : il matrimonio di Adela e Carmelo : Un'altra tragedia in arrivo ne Il SEGRETO dove, dopo il sì di Carmelo e Adela, arriva la notizia del rapimento del figlio di Candela. Cos'altro succederà nel serale in onda su Rete4?(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:21:00 GMT)

Il segreto - Adela e Carmelo finalmente sposi : le ANTICIPAZIONIdella puntata in onda il 3 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, che nella settimana dal 2 al 6 luglio subisce – causa Mondiali – diverse modifiche per quel che riguarda la messa in onda dei suoi episodi. La più evidente è che le puntate di lunedì 2 e martedì 3 luglio si spostano in prima serata su ReteQuattro alle 21.25. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Ulpiano vuole vendicare il padre Il segreto ...

Il Segreto/ ANTICIPAZIONI serale del 3 luglio su Rete4 : il rapimento del figlio di Candela e l'arresto di Saul : Un'altra tragedia in arrivo ne Il Segreto dove, dopo il sì di Carmelo e Adela, arriva la notizia del rapimento del figlio di Candela. Cos'altro succederà nel serale in onda su Rete4?(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:16:00 GMT)

ANTICIPAZIONI Il Segreto trama puntate 9-13 luglio 2018 : è stata Francisca a rapire Carmelito? : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio 2018: Candela pronta a vendicarsi di Francisca che intanto minaccia Saul… Anticipazioni Il Segreto: Venancia non ricorda chi è stato a rapire Carmelito e Candela teme di essere finita in un perfido intrigo di donna Francisca! Saul è ancora in carcere e la sua madrina lo mette davanti ad una dolorosa scelta! La soap Il Segreto, da oltre sette anni, è in grado di ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI 3 luglio 2018 : appuntamento in prima serata su Rete 4 : Mentre tutti sono presi dai preparativi per le nozze di Adela e Carmelo, Saul è distante: il ragazzo nasconde un indicibile Segreto.

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : la fuga di Emilia e Alfonso - Severo chiede la mano di Irene : Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto in onda nella penisola iberica, svelano grandissimi colpi di scena per i seguaci della soap opera. Innanzitutto Emilia ed Alfonso si trasferiranno a Parigi con un dolce Segreto, mentre Severo ritrovera' la felicita' accanto ad Irene. Infine Saul decidera' di evadere dalla prigione con l'auto di Prudencio. Il Segreto ANTICIPAZIONI: Emilia e Alfonso in fuga da Puente Viejo Fernando Mesia ...

IL SEGRETO - ANTICIPAZIONI e trame puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018: Finalmente, Carmelo e Adela pronunciano il tanto atteso sì alla presenza di tutti i loro amici nella chiesa di Puente Viejo. Per partecipare al matrimonio, Candela lascia il piccolo a Venancia, ma continua a essere preoccupata per lui per l’intera giornata e, forse, non ha torto. Saul viene arrestato dalla Guardia Civile e messo in isolamento per un giorno, ...

IL SEGRETO - ANTICIPAZIONI puntata di martedì 3 luglio su Rete 4 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 3 luglio 2018 (in prime time su Rete 4): Carmelo e Adela si sposano alla presenza di tutti i loro amici nella chiesa di Puente Viejo. Per prendere parte al matrimonio, Candela lascia il piccolo a Venancia, ma continua a essere in ansia per lui per l’intera giornata… Saul viene arrestato dalla Guardia Civile e messo in isolamento per un giorno, invece Francisca tenta in tutti i modi di scoprire di ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI : ONESIMO va a trovare ELODIA ma… : Nelle prossime puntate de Il Segreto, lo strampalato ONESIMO Mirañar (Josè Gabriel Campos) deciderà di chiudere un aspetto della sua vita rimasto in sospeso; una volta che saranno passate le festività natalizie, il nipote di Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) penserà infatti di lasciare per qualche giorno Puente Viejo e andrà a Jijona, luogo in cui risiede ELODIA (Carla Salas). Facciamo un breve ripasso delle vicende precedenti, nel caso qualcuno ...

Il Segreto - Adela e Carmelo prossimi alle nozze : ANTICIPAZIONI 2 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, che nella settimana dal 2 al 6 luglio subisce – causa Mondiali – diverse modifiche per quel che riguarda la messa in onda dei suoi episodi. La più evidente è che le puntate di lunedì 2 e martedì 3 luglio si spostano in prima serata su ReteQuattro alle 21.25. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Ulpiano vuole vendicare il padre Il Segreto ...

Velvet Collection ANTICIPAZIONI : EMILIO muore ma ha un figlio segreto : A partire da martedì 3 luglio 2o18, Rai 1 trasmetterà la prima stagione di Velvet Collection, spin off della fortunata serie spagnola Velvet con protagonisti Paula Echevarria e Miguel Angel Silvestre. Scopriamo quindi insieme qualche succulenta novità… Le anticipazioni segnalano che la storia non sarà più ambientata a Madrid ma a Barcellona; Ana (Paula Echevarria), ritornata dagli Stati Uniti per aprire una nuova boutique dei grandi ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI spagnole : una donna misteriosa segregata in un castello : anticipazioni spagnole Il Segreto: nuovo mistero a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto ci annunciano l’entrata in scena di una donna misteriosa, Elsa. La giovane è interpretata da Alejandra Meco, conosciuta in Italia nel ruolo di Teresa Sierra di Una Vita. I telespettatori spagnoli stanno assistendo alla prime immagini di questa donna, di cui […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: una donna misteriosa segregata in ...