ANTICIPAZIONI Il Segreto | Emilia e Alfonso uccidono Perez Ayala

Il Segreto ANTICIPAZIONI 5 luglio 2018 : l'arresto di Saul e il rapimento di Carmelito : Mentre Prudencio confessa Francisca il Segreto degli Ortega che ha condotto Saul in carcere, Candela dovrà affrontare il dramma del rapimento di Carmelito.

Il Segreto ANTICIPAZIONI : FE acquista l’ex pasticceria di CANDELA : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, Fe Perez (Marta Tomasa Worner) tornerà a Puente Viejo e deciderà di aprire un’attività commerciale: dopo aver aiutato la “nemica” Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) a liberarsi di Vicente (Jorge Coralles) e a porre fine al sequestro del figlioletto Miguel, l’ex inserviente di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sentirà che è arrivato il momento di rimettere piede nella cittadina in cui ...

Il Segreto - ANTICIPAZIONI puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : un matrimonio atteso : Eccoci giunti alle anticipazioni italiane Il Segreto. Carmelo ed Adela coroneranno finalmente il loro sogno d’amore, si uniranno in matrimonio davanti a tutti i compaesani. Candela, pure rimanendo in pena dovrà lasciare alla ex suocera Venancia il piccolo Carmelito, succederà però una tragedia. Che scopriranno Severo e la moglie di ritorno dal rinfresco nuziale? Anche per Saul non sono rose e fiori, egli verrà arrestato e la sua ...

ANTICIPAZIONI Il Segreto trama puntate 9-13 luglio 2018 : è stata Francisca a rapire Carmelito? : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio 2018: Candela pronta a vendicarsi di Francisca che intanto minaccia Saul… Anticipazioni Il Segreto: Venancia non ricorda chi è stato a rapire Carmelito e Candela teme di essere finita in un perfido intrigo di donna Francisca! Saul è ancora in carcere e la sua madrina lo mette davanti ad una dolorosa scelta! La soap Il Segreto, da oltre sette anni, è in grado di ...

IL SEGRETO - ANTICIPAZIONI e trame puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018: Finalmente, Carmelo e Adela pronunciano il tanto atteso sì alla presenza di tutti i loro amici nella chiesa di Puente Viejo. Per partecipare al matrimonio, Candela lascia il piccolo a Venancia, ma continua a essere preoccupata per lui per l’intera giornata e, forse, non ha torto. Saul viene arrestato dalla Guardia Civile e messo in isolamento per un giorno, ...