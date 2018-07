Anticipazioni Chi l’ha visto | puntata del 4 luglio

VELVET COLLECTION/ Anticipazioni e diretta puntata 3 luglio : chi è Sergio - il figlio di Emilio : VELVET COLLECTION, eccco le Anticipazioni della prima puntata in onda oggi, martedì 3 luglio 2018: al via lo spin-off, la trama ed i nuovi personaggi della fiction TV.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:44:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island - Filippo Bisciglia : 'Le coppie - mi chiedono consigli' : Oggi tutti i fans di Temptation Island saranno felici di sapere che Filippo Bisciglia ha rilasciato ad un noto settimanale italiano alcune importanti dichiarazioni sulle coppie dello show e sul rapporto che ha instaurato con loro. L'ex gieffino infatti, un po' come ha fatto negli scorsi giorni a Radio Deejay Maria De Filippi, ha dichiarato fra le righe che i fidanzati di quest'anno sapranno stupire sicuramente tutti i fans dello show con alcuni ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 luglio 2018 : Marina scopre chi è il pirata che ha speronato la sua auto : Convinta che si sia trattato di vero agguato più che di un incidente, Marina si mette sulle tracce del pirata che la spinta fuori strada.

Un posto al sole Anticipazioni : DELITTO alla festa di Veronica. Chi è stato? : Ormai l’avete capito tutti: al party di compleanno di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) che vedremo nella puntata di Un posto al sole di venerdì 6 luglio accadrà qualcosa che “rovinerà la festa” (nel vero senso del termine) e quel qualcosa… è un DELITTO! Dunque, uno degli attuali personaggi di punta della soap è destinato a passare a miglior vita e la notizia di tale morte è destinata a diventare di dominio pubblico ...

Anticipazioni/ Il Segreto : la fuga di Emilia e Alfonso - Severo chiede la mano di Irene : Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto in onda nella penisola iberica, svelano grandissimi colpi di scena per i seguaci della soap opera. Innanzitutto Emilia ed Alfonso si trasferiranno a Parigi con un dolce Segreto, mentre Severo ritrovera' la felicita' accanto ad Irene. Infine Saul decidera' di evadere dalla prigione con l'auto di Prudencio. Il Segreto ANTICIPAZIONI: Emilia e Alfonso in fuga da Puente Viejo Fernando Mesia ...

Non disturbare - Paola Perego/ Ospiti : Iva Zanicchi e Naike Rivelli - Anticipazioni 2 luglio : Non disturbare torna in onda oggi, lunedì 2 luglio, in seconda serata su Raiuno: Iva Zanicchi e Naike Rivelli si raccontano ai microfoni di Paola Perego.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : un fidanzato chiede il falò dopo 3 giorni - parla Maria De Filippi : Temptation Island 2018, Anticipazioni e coppie: ben due sarebbero le coppie in crisi e pare che una fidanzata sia caduta tra le braccia di un tentatore. Le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Beautiful - Anticipazioni americane : THORNE cerca chi minaccia HOPE : Già da un po’ vi stiamo anticipando che, nelle prossime puntate americane di Beautiful, un messaggio minaccioso arriverà alla Forrester Creations, indirizzato a HOPE Logan. Il contenuto sarà alquanto preoccupante, a tal punto da mettere subito in allarme THORNE Forrester e Liam Spencer, che per primi lo leggeranno. Se il figlio di Eric è l’attuale stilista della HOPE For The Future (il primo incarico importante per lui dopo gli studi ...

Anticipazioni Westworld 3 - chi tornerà nel cast dopo il controverso finale di stagione? : È difficile prevedere cosa accadrà in Westworld 3, dato il confuso e controverso finale della seconda stagione. L'odissea dei robot, iniziata in questo nuovo arco narrativo come una rivolta contro gli umani della Delos, si è conclusa con una delle conclusioni più sconvolgenti della serie. Normalmente lo show di HBO è conosciuto per non svelare alcun dettaglio sulla trama (difatti non è stata rilasciata alcuna sinossi degli episodi), ma gli ...

Le verità nascoste/ Anticipazioni 29 giugno 2018 : chi ha ucciso davvero Paula? : Le verità nascoste, Anticipazioni del 29 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Lidia racconta tutto a Lalo, che ha una teoria su quanto accaduto a Paula. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 07:09:00 GMT)

Don Matteo 10 su Rai1 - Anticipazioni 28 giugno e 5 luglio : Tommasi colpito - ma da chi? : Continua l'appassionante appuntamento con le repliche di Don Matteo 10 su Rai1. Le puntate della decima stagione, in attesa di conferme sull'avvio della dodicesima, faranno compagnia ai telespettatori, fan della serie con Terence Hill, per tutta l'estate. In aggiunta, il pubblico del parroco di Spoleto potrà guardare ulteriori repliche da lunedì al venerdì all'ora di pranzo, con le puntate della quinta stagione. Si intitola "Pensavo fosse ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni 28 giugno - video promo : il cuore di Cecchini a dura prova (Replica) : Don Matteo 10: oggi, giovedì 28 giugno, tornano le repliche della fiction di Raiuno con gli episodi "Pensavo fosse amore" e "Fuori dal gioco". Problemi per il sacerdote e Tommasi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:49:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : ecco chi ha ucciso la madre di Elvira : Entro breve tempo la soap Una Vita ci sorprenderà con interessanti novità. Elvira farà una scoperta che nessuno avrebbe immaginato, si tratta della morte di sua madre. Il Colonnello è sempre stato restio a parlare del modo in cui è rimasto vedovo, ma la figlia, come abbiamo visto, si domanda spesso e il mistero è tornato a galla in occasione dell’anniversario del decesso di Mercedes. anticipazioni spagnole, Una Vita: Elvira indaga sula ...

Una Vita Anticipazioni : FERNANDO fa rinchiudere TIRSO in collegio!!! : La notizia della “resurrezione” di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) genererà una lunga serie di reazioni e dinamiche nelle future puntate della telenovela Una Vita; in particolare, i telespettatori dovranno fare attenzione a cosa farà FERNANDO Mondragon (Ander Azurmendi), il quale scoprirà nel peggiore dei modi che la moglie Teresa Sierra (Alejandra Meco) lo ha tradito in continuazione con il poliziotto… Le anticipazioni ...