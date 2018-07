Anna Tatangelo è cambiata e ci riprova con Gigi D’Alessio

Gigi D'Alessio - il giorno più duro. Anna Tatangelo? No - i giudici : la pesante accusa : Il giorno più duro per Gigi D'Alessio , e stavolta la storia con Anna Tatangelo non c'entra. Il cantante neomelodico napoletano, come riporta il Tempo , è stato rinviato a giudizio con l'accusa di ...

GIGI D'ALESSIO E Anna Tatangelo DI NUOVO INSIEME/ "Il tempo aiuta tanto" : dopo gli avvistamenti la conferma? : GIGI D'ALESSIO e ANNA TATANGELO di NUOVO INSIEME: la cantante parla d'amore al Collisioni Festival e si lascia andare a dichiarazioni importanti per il suo futuro sentimentale.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:35:00 GMT)

Anna Tatangelo - costume rosso sgambatissimo e décolleté mozzafiato. I fan : «Patrimonio dell'Unesco» : Anna Tatangelo torna a stregare i fan. La cantante ciociara ha postato su Instagram una foto che non lascia spazio all'immaginazione e in poco tempo fa il giro del web. Anna Tatangelo e Gigi...

Anna Tatangelo a sorpresa : "Io e Gigi di nuovo insieme? Il tempo aiuta" : La lunga storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo riserva un nuovo colpo di scena. Dopo l'addio tra i due e la...

Anna Tatangelo - le parole sull'amore ritrovato con Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo parla di sé ma anche del suo rapporto con Gigi D'Alessio. In occasione del Festival Collisioni, svoltosi a Barolo, la cantante parla del suo nuovo album in uscita nel 2018, Che la fortuna sia con me, ma lancia anche segnali su quelli che sono stati gli ultimi mesi da lei trascorsi. Ho trovato un’Anna che ha preso il suo tempo, c’è un tempo per ogni cosa. Diciamo che c’è un tempo per dire che le cose possono essere ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - la frase sfuggita che fa tremare i fan : 'Diciamo che c'è un tempo per...'. Tutto vero : Date tempo al tempo. Anna Tatangelo alimenta le speranze dei fan che la vogliono vedere di nuovo in coppia con Gigi D'Alessio . La loro storia d'amore è per così dire 'congelata' da diversi mesi, tra ...

Tutto quello che sappiamo (davvero) sul ritorno di fiamma fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : Fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è tornato il sereno? Fra bugie, smentite e foto compromettenti, sembra sempre più difficile vederci chiaro. Ma andiamo con ordine: Tutto è iniziato quando l’artista di Sora ha annunciato di aver lasciato il cantante napoletano e di essersi trasferita insieme al figlio Andrea in un appartamento dei Parioli, abbandonando di fatto Amorilandia, la villa simbolo della loro relazione. Poco dopo sono ...

Anna Tatangelo inaugura la stagione estiva del Roof Garden al Casinò di Sanremo : Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo '100,00 o bicchierata + spettacolo ' 30,00. Le novità estive propongono il 21 luglio l'atteso concerto di Peppino Di ...

Radio Bruno Estate a Cesenatico con Anna Tatangelo - Bernabei - Gabry Ponte : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico, prima tappa della nuova edizione della tournée estiva di Radio Bruno. In Piazza Costa a Cesenatico, dalle ore 20.00 si esibiranno alcuni artisti italiani ed internazionali per presentare i rispettivi singoli in Radio. Ci saranno Dolcenera e Anna Tatangelo ma anche Sergio Sylvestre e Fred De Palma. Tra gli ospiti della prima tappa di Radio Bruno Estate anche Alessio Bernabei ...