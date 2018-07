Ania | assicurazioni a sostegno Paese | investimenti a 850 miliardi

Assicurazioni : Farina ( Ania ) - da settore circa 6 mld imposte l’anno : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Il settore assicurativo “corrisponde imposte che sfiorano i 6 miliardi l’anno. Vanta un credito d’imposta crescente, derivante dall’acconto dovuto sulle riserve tecniche: alla fine del 2017, tale credito ha raggiunto la somma di 8,5 miliardi, per le difficoltà strutturali connesse al suo recupero, a cui è necessario porre rimedio”. Ad affermarlo, nella sua relazione ...

Mercato sale su rientro crisi governo Germ Ania - rassicurazioni Tria : Seduta positiva per i Btp, che approfittano dell'allentamento delle tensioni politiche in Europa, ma anche delle nuove rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla salvaguardia dei conti pubblici italiani.

Modello Germ Ania per Foodora&C Salario minimo e assicurazioni Ue - come si muove la gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy ” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...

MelAnia contro Trump : lei lancia 'Be Best' per l'infanzia - lui taglia le assicurazioni sanitarie dei bambini : La scommessa del tycoon potrebbe rivelarsi vincente nel lungo periodo, qualora l'economia a stelle e strisce decollasse grazie ad un impianto tributario più leggero. Ma, assai banalmente, nel breve ...