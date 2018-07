Andrea Melchiorre di Uomini e Donne è stato operato | come sta ora

lanostratv

: RT @Oh_my_Joseph: Ma le stories di Andrea Melchiorre dopo l’anestesia? STO MORENDO AHAHAHAHAHAHAHAH ?????? #uominiedonne - frasomaini : RT @Oh_my_Joseph: Ma le stories di Andrea Melchiorre dopo l’anestesia? STO MORENDO AHAHAHAHAHAHAHAH ?????? #uominiedonne - LaMammaN1 : U&D: Andrea Melchiorre operato, il messaggio per i fan - ErikaLovesBrit : RT @gibzayn: Raga vi prego andate a vedere le stories di Andrea Melchiorre post intervento sotto anestesia ?????????? #uominiedonne -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)in ospedale In queste ultime oreha fatto molto impensierire i suoi tantissimi fan. Il motivo? In pratica l’ex corteggiatore diha rivelato su instagram di esserericoverato in ospedale per fare un piccola operazione. Pare niente di grave visto che ci ha scherzato su. E sul popolare social fotografico ha dichiarato in maniera un po’ confusa: “Mi hanno fatto l’anestesia. Stiamo per affrontare una piccola operazioncina. Ah mi hanno fatto una piccola operazioncina.”è possibile notare, l’ex protagonista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha dapprima detto di dover ancora affrontare un’operazione, successivamente si è poi corretto, dichiarando di averla già fatta. Probabilmente sarà stata l’anestesia a farlo confondere. E a tal proposito ha ...