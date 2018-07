Ancora temporali al Nord mentre il picco del caldo al centro-sud

Allerta Meteo - Ancora violenti temporali al Nord : attenzione ai fenomeni estremi di Giovedì 5 Luglio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Meteo - l’estate non vuole arrivare : Ancora temporali. E calano le temperature : Comincia col piede sbagliato l'estate 2018. Le precipitazioni si sono già abbattute su Regioni adriatiche dalla Romagna all'Abruzzo con violenti nubifragi, allagamenti e alberi abbattuti. L’instabilità atmosferica si accentuerà domenica anche all’estremo Sud e nelle Isole. temperature in calo per freschi venti settentrionali.Continua a leggere

Allerta Meteo - Ancora forte maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è Ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Previsioni Meteo - nella settimana del Solstizio d’Estate Ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Centro/Sud : 1/15 ...

Previsioni meteo - Ancora grandine e temporali. Ecco dove : Precipitazioni diffuse, poi il maltempo si sposta verso il Centrosud. Possibile miglioramento per il weekedn

Maltempo : Ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Cr

Estate Ancora in stanby - tornano i temporali e calo temperature : Roma - La fase di tempo stabile e calda che ha interessato buona parte dello Stivale nel fine settimana è già giunta al capolinea. Una nuova circolazione di bassa pressione si è infatti approfondita tra la Spagna settentrionale e la Francia e nel corso dei prossimi giorni raggiungerà la nostra Penisola ad iniziare dalle regioni settentrionali.Porterà cosi nuova instabilità da Nord a Sud dello Stivale con temporali e ...

Temporali e grandinate sull'Italia - estate Ancora rinviata : Sembrava davvero fosse scoppiata l'estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L'alta pressione africana di ...

Maltempo : in Veneto Ancora stato di attenzione per temporali : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - Il Veneto è ancora interessato da condizioni di instabilità. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha confermato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle ore 14.00 di oggi alla o

Allerta Meteo Veneto : Ancora stato di attenzione per temporali : Il Veneto è ancora interessato da condizioni di instabilità. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha confermato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle ore 14.00 di oggi alla ore 8.00 di dopodomani, in quasi tutti i bacini idrografici, esclusi quelli del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Vene-F) e del Livenza, Lemene e Tagliamento ...

Ancora forti temporali al Nord entro la notte : Rischio di forti temporali al Nord Una vasta depressione in quota tra Spagna e Francia meridionale richiama verso l’Italia settentrionale umide correnti meridionali a tratti instabili. Le regioni centro meridionali, invece, sono interessate da un modesto promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea. Nessuna variazione significativa attesa per domani, martedì. Torniamo a parlare della giornata odierna che […]