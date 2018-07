Anche i mondi oceano possono essere abitati

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano Anche la Svizzera e volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Dopo il Brasile si qualifica Anche il Belgio : il quadro dei quarti di finale. Dopo la vittoria del Brasile sul Messico, passa il turno anche il Belgio: prende forma il quadro dei quarti di finale Dopo il successo del Brasile del pomeriggio, vittorioso sul Messico per 2-0 grazie alle reti di Neymar e Firmino, il programma degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 continua. Questa sera in campo il Belgio, vincente del gruppo-g contro il Giappone, seconda squadra a qualificarsi

Diretta/ Belgio Giappone Mondiali 2018 (risultato live 0-0)streaming video e tv : Ci prova Anche Mertens : Diretta Belgio Giappone streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli ottavi dei Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:40:00 GMT)

La Croazia vola ai quarti dei Mondiali dopo rigori pazzeschi : decide un Subasic mostruoso - Anche Schmeichel è incredibile ma non basta alla Danimarca

DIRETTA/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato live 1-1) : squadre molto stAnche e sulle gambe : DIRETTA Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Mondiali - cade Anche la Spagna : Russia ai quarti : ... Portogallo e Argentina fatte fuori rispettivamente da Uruguay e Francia, , arriva anche il clamoroso flop della Spagna campione del mondo 2010: dopo una partita scialba, finita 1-1 al 120esimo ...

Anche la Spagna - dopo il Portogallo - fuori dal Mondiale : La Russia si è qualificata ai quarti dei mondiali, superando la Spagna ai rigori per 5-4. Allo stadio Luzhniki di Mosca i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: tutto nel primo tempo, con il vantaggio iberico grazie a un autogol di Ignashevich nel tentativo di anticipare Sergio Ramos al 12mo e pareggio di Dzyuba su rigore per un discusso mani di Piquè al 41mo. Nei supplementari la gara non si sblocca e ai rigori sono stati ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Passa il turno Anche la Russia : il quadro dei quarti di finale. Tabellone Mondiali Russia 2018: inizia a prendere forma il quadro dei quarti di finale. Dopo le vittorie di Francia e Uruguay Passa il turno anche la Russia. Dopo i due big match della giornata iniziale degli ottavi di finale, che hanno premiato Francia e Uruguay, il programma dei Mondiali di Russia 2018 continua con Russia-Spagna. Sul campo dello stadio Luzhniki da ben 81.000 posti, è la Russia a qualificarsi per i quarti di finale

Anche Ivrea diventa patrimonio mondiale Unesco - restano fuori le colline del prosecco : Con il risultato di oggi, l'Italia porta a 54 i siti italiani iscritti nella Lista del patrimonio mondiale e consolida il primato del nostro Paese nel ruolo guida di salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità.Continua a leggere

Mondiali Russia 2018 - ieri Pelé oggi Mbappé : ora c'è Anche lui nella corsa al Pallone d'Oro. VOTA : ieri Pelé, oggi Mbappé. Con i due gol siglati contro l'Argentina l'attaccante del Paris Saint Germain è il primo Under 20 a realizzare una doppietta al Mondiale era stato proprio O'Rei. Non solo le ...

Russia 2018 - Anche Repubblica promuove i Mondiali di Mediaset : Non c'è più Repubblica di una volta... Il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, storicamente sempre avverso all'universo berlusconiano, stavolta promuove un prodotto di Mediaset. Ossia l'operazione ...

Cristiano Ronaldo - Mondiali 2018/ Video CR7 : Uruguay Portogallo e lo scambio con Lukaku. Torna a MAnchester? : Cristiano Ronaldo, Mondiali 2018 Video, CR7 tra Uruguay Portogallo e lo scambio con Lukaku. Il portoghese Torna a Manchester? Intanto stasera a Sochi...(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:40:00 GMT)