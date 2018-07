Anche Confindustria attacca | Tutto sbagliato

Montante - Anche l’attuale presidente di Confindustria Sicilia Catanzaro è indagato : “Ricevuto invito a comparire” : l’attuale presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro (al centro nella foto) è indagato nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta su Antonello Montante. Lo ha reso noto lo stesso Catanzaro al quotidiano online LiveSicilia. “Ho ricevuto un avviso a comparire quale persona sottoposta a indagini per reati che attengono ai rapporti con la politica, di cui solo oggi vengo a conoscenza. Andrò e fornirò ogni elemento utile al fine di ...

Confindustria - arrestato Antonello Montante : “Spiava le indagini dei magistrati”. Coinvolti Anche poliziotti : Era considerato un paladino della legalità, il simbolo della riscossa degli imprenditori siciliani contro Cosa nostra. Ma dopo le indagini iniziate tre anni fa per concorso esterno in associazione mafiosa, per Antonello Montante sono scattati gli arresti domiciliari. L’ex presidente di Sicindustria e attuale presidente della Camera di commercio di Caltanissetta è accusato dagli inquirenti di associazione a delinquere finalizzata alla ...

Reddito di cittadinanza - Confindustria : “Rischio spreco - andrebbe Anche a chi non è povero. E disincentiva il lavoro” : Il Reddito di cittadinanza non solo costa molto – “30 miliardi di euro o più secondo varie stime, rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S” – ma potrebbe “comportare uno spreco ingente di risorse pubbliche, poiché verrebbe concesso anche a individui che poveri non sono“. Lo afferma il Centro studi Confindustria in un rapporto sulla misura contro la povertà proposta dai pentastellati. Il ...