Analisi Tecnica | Future FTSE MIB del 4 07 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 4/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 21.683 per una discesa dello 0,37%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ...

Paladins gira a 60 fps su Switch ed è grandioso - Analisi tecnica : Paladins su Switch è un porting di un gioco della corrente generazione che offre una genuina sorpresa: è una versione a 60fps di un titolo che, forse ingiustamente, è stato messo in ombra da Overwatch. Lo sparatutto di Blizzard, tuttavia, non è presente su Switch e questo dà a Paladins l'occasione di tornare alla ribalta, un'opportunità che non è stata mancata. Lo sviluppatore Hi-Rez, infatti, è riuscito a portare quasi tutta l'esperienza ...