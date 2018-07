Ambiente | l’Arpa | “Le acque sotterranee del Fiuli non sono contaminate”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) I monitoraggi effettuati sino ad ora dall’Agenzia regionale per la protezione dell’(Arpa) confermano che gran parte delledel Friuli Venezia Giulia noncontaminate e presentano uno stato chimico buono. Lo precisa Arpa in una nota, spiegando che il rinvenimento di sostanze organiche in tracce nellenon deve essere oggetto di preoccupazione e anzi, da un lato, dimostra che Arpa Fvg grazie all’elevatissima sensibilita’ della strumentazione e delle metodiche in uso e’ in grado di rilevare qualunque piccola anomalia della presenza di inquinanti e, dall’altro, e’ uno stimolo per migliorare ulteriormente la conoscenza dell’e prevenirne la compromissione. La nota si riferisce ai dati dell’edizione 2018 del Rapporto nazionale pesticidi nellea cura dell’Istituto superiore per la ...