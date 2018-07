Amber Heard e il tweet contro la polizia | l' ira dei followers | «sei razzista» E lei

La protesta di Lena Dunham (e Amber Heard) in Texas : «Le famiglie devono stare insieme» : «Le famiglie devono stare insieme, separarle è crudele». Lena Dunham, Sia, Amber Heard e tante altre star sono arrivate a Tornillo, Texas, città di confine con il Messico, per protestare contro la politica di Trump di «tolleranza zero» nei confronti delle famiglie di migranti che hanno varcato la frontiera tra Usa e Messico. Negli ultimi mesi più di 2200 bambini sono stati separati dai genitori e posti in «centri di detenzione temporanea», ...

Amber Heard e Vito Schnabel - l’amore dopo Johnny Depp : Con Elon Musk era durata pochissimi mesi, ma pare che al fianco di Vito Schnabel Amber Heard abbia trovato un nuovo equilibrio. L’ex signora Depp e il curatore d’arte fanno coppia fissa ormai da alcune settimane, ma avvistarli insieme è davvero raro. Le prime foto li ritraggono insieme a Malibu, mentre escono da un locale, il Nobu. C’era stato solo un precendente, lo scorso 6 giugno, a Los Angeles, segno che la storia tra i due ...

Johnny Depp confessa quanto era giù dopo il divorzio da Amber Heard e le sue parole ti faranno stringere il cuore : E dopo il caso del patrimonio dilapidato The post Johnny Depp confessa quanto era giù dopo il divorzio da Amber Heard e le sue parole ti faranno stringere il cuore appeared first on News Mtv Italia.

Amber Heard - da supereroina a testimonial di bellezza : ... @AmberHeard, in data: Mag 11, 2018 at 9:26 PDT 'Nel corso degli anni ho sempre pensato di non essere solo un'attrice, ma di usare la mia voce per rendere il mondo un posto leggermente migliore e ...