Amazon - tutto quello che c’è da sapere sul Prime day e sui super sconti : Come anticipato, il Prime Day tornerà il 16 luglio prossimo. L’anno scorso la giornata di super sconti e offerte di Amazon ha fatto segnare un record: le vendite hanno infatti toccato la vetta di circa un miliardo di dollari, il triplo sull’anno precedente. E “decine di milioni” di nuovi clienti Prime hanno contribuito a varcare la soglia dei 100 milioni di abbonati nel mondo. Quest’anno la giornata – che di fatto è una giornata e mezza, per un ...

L’ Amazon Prime Day torna il 16 e 17 luglio. Tutto quello che dovete sapere : torna anche quest’anno il Prime Day, la maratona dello shopping a prezzo superscontato di Amazon. Inizierà alle 12 del 16 luglio e durerà per tutta la giornata del 17 luglio: in Tutto 36 ore, ovvero 6 in più rispetto all’anno passato, ed è solo la prima di una lunga serie di novità appena comunicate dal colosso dell’e-commerce di Seattle. LE NOVITÀ Quest’anno, per la terza edizione del Prime Day, ci saranno infatti un ...

Ecommerce pigliatutto : Amazon è il brand più influente in Italia : Amazon è in testa alla classifica dei brand più influenti secondo l’annuale ricerca che Ipsos svolge in Italia e giunta nel 2018 al suo quinto anno di realizzazione. La top ten dei cento brand più influenti è stata svelata all’evento The most influential brands 2018, in scena il 14 maggio a Base Milano. Amazon precede sul podio Google e Whatsapp, mentre al quarto e al quinto posto si classificano PayPal e Facebook. Più lontani dal ...