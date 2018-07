Alluvione nel Vibonese - bambina ringrazia vigili del fuoco - VIDEO - : Gli eventi alluvionali che hanno colpito il 18 giugno i comuni di Joppolo e Nicotera hanno visto il personale del Comando Provinciale dei vigili del fuoco impegnato incessantemente per portare ...

Moena sommersa da un'Alluvione Torino - annega nel sottopasso : 'Non mi salveranno, muoio'. Guido Zabena, 51 anni, ha annunciato la sua fine in diretta, al telefono con la mamma, imprigionato con la sua auto nel sottopasso, tra Rivarolo e Feletto, sulla ex statale ...

Maltempo - violenti temporali nella notte al Nord dopo la disastrosa Alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Maltempo - le drammatiche immagini dell’Alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

Torino - Guido Zabena morto annegato nel sottopasso allagato dopo l'Alluvione : Torino, un uomo di 51 anni è morto annegato in un sottopasso allagato in seguito al temporale durante la notte. Si tratta di Guido Zabena, di Favria. L'operaio è morto nella...

Alluvione nel Sannio, arrestati per concussione sindaco e dirigente

Tangenti dopo l'Alluvione - in manette sindaco nel Beneventano : Quella che andremo a raccontarvi è una vicenda tristissima. Quando la politica diventa criminalità e l'unico valore e l'unica bandiera possibile diventa il denaro. Quando non si guarda in faccia neanche alla tragedia, pur di intascare qualche soldo in più. All'alba di ...

Alluvione : arrestato sindaco e dirigente nel Sannio : Il sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maturo ed un dirigente comunale sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Benevento ...

Alluvione nel Sannio : arrestato il sindaco di Cusano Mutri e un dirigente comunale : I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Benevento, al termine di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Benevento, stanno eseguendo un’ordinanza per gli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Benevento, nei confronti del sindaco di Cusano Mutri (Benevento) e di un geometra del centro per i reati di concussione in concorso. Al centro dell’operazione, denominata ...

Lourdes allagata : inondazioni nel Santuario/ Video ultime notizie : grotta Madonna sicura ma Alluvione continua : Lourdes allagata, inondazioni nel Santuario e in città: ultime notizie, Video. La grotta della Madonna è al sicuro ma si temono danni come nel 2013: l'alluvione intanto continua(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:27:00 GMT)

Dopo il caldo arriva la pioggia : allerta Alluvione nel Regno Unito : Dopo il caldo degli ultimi giorni forti piogge si registrano nel Regno Unito, tanto da fare scattare l’allarme alluvioni in diverse zone del Paese: lo riportano i media locali citando l’allerta diramata dall’ufficio meteorologico nazionale Met Office. Diverse strade di Birmingham sono allagate, mentre temporali, esondazioni e ulteriori allagamenti sono attesi durante la giornata, soprattutto in Inghilterra: la pioggia caduta ...

Alluvione Genova - Bellini : “Nel 2014 stessa situazione del 2011” : “Nel 2014 c’era lo stesso grado di rischio idraulico elevato del 2011. Non è stato fatto nulla per migliorare le condizioni di enorme vulnerabilità e fragilità”. Lo ha detto il professore Alfonso Bellini, nominato consulente della procura di Genova, nel corso del processo a carico dell’ex dirigente regionale Gabriella Minervini, per l’Alluvione del 2014 in cui perse la vita l’ex infermiere Antonio ...

Alluvione Genova : Bellini; nel 2014 stessa situazione del 2011 : Nel 2014 c'era lo stesso grado di rischio idraulico elevato del 2011. Non è stato fatto nulla per migliorare le condizioni di enorme vulnerabilità e fragilità". Lo ha detto il professore Alfonso ...