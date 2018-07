Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | codice giallo per temporali

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Nord : criticità “gialla” in 5 Regioni - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Mentre un’area di alta pressione di origine Nord africana interessa le Regioni centro-meridionali della nostra penisola regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione di origine atlantica si porterà sulle Regioni settentrionali italiane, causando condizioni di forte instabilità su gran parte di esse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Allerta Meteo Veneto : instabilità e rovesci anche in pianura fino a venerdì : La possibilità di rovesci e temporali anche intensi in Veneto, oggi pomeriggio e nella giornata di domani, potrebbe creare disagi al sistema fognario e alla rete idrografica minore delle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa della possibilità di criticità idrauliche e di fenomeni franosi e colate superficiali nei bacini idrografici dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta ...

Allerta Meteo - ancora violenti temporali al Nord : attenzione ai fenomeni estremi di Giovedì 5 Luglio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma c’è una nuova Allerta Meteo per violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...

Meteo. Forti temporali al Nord - scatta l’Allerta. Ma al Centro-Sud domina il caldo intenso : L'ondata di caldo africano nel Meridione si concretizzerà soprattutto all'estremo Sud e nelle Isole con temperature che supereranno i 35°. Al Nord, invece, resta alto il rischio di temporali e nubifragi, dopo l'acquazzone che ieri ha fatto non pochi danni a Moena: allerta gialla in Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Milano - in arrivo una perturbazione con temporali : scatta l'Allerta meteo : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche violenti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo , rischio moderato, . Il Comune ha ...

Allerta Meteo Milano : temporali in arrivo - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza a partire dalle ore 17.00 di oggi. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Maltempo - le drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per le prossime ore al Nord Italia : “possibili nubifragi - grandinate e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 della mattina di domani, 4 luglio, per l’Italia settentrionale, parti della Francia Nordorientale, la Svizzera e l’Austria occidentale principalmente a causa di eccessive precipitazioni, con grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento possibili. Sull’Europa troviamo due principali vortici ciclonici: uno a Nord-ovest della ...

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Allerta Meteo Veneto : forti rovesci fino alla mezzanotte di domani : In Veneto oggi e domani si prevede tempo instabile, temporali e rovesci, anche forti, prima in montagna e poi in pianura: il centro decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato lo “stato di attenzione” per tutti i bacini idrografici, valido sino alla mezzanotte di domani 4 luglio. All’Allerta per eventuali problemi idraulici alla rete secondaria e fognaria si aggiunge una avvertenza particolare per possibili ...