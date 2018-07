Alcuni smartphone Samsung inviano foto a caso ai contatti della rubrica

agi

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Avete un Galaxy Note 8 o un Galaxy S9? Potreste essere a rischio imbarazzo. Alcuni smartphoneSamsung, tra cui questi due modelli, da una settimana a questa parte hanno cominciato a inviare lecontenute nella galleria. Il tutto in maniera autonoma, senza cioè che il proprietario dello smartphone ne abbia coscienza. La notizia è stata inizialmente riportata da Android Central e poi rilanciata da Gizmodo. Il difetto riguarda Samsung Messages, l’applicazione predefinita per l’invio di messaggi. Nessun problema quindi con i servizi di chat più comuni, da Whatsapp a Facebook Messenger; ma l’inconveniente è che una volta che laè stata inviata, sul dispositivo non rimane traccia e quindi potreste non sapere mai che qualchesia finita nelle mani sbagliate. Al vostro capo, per esempio, potrebbe arrivare quel selfie che ...