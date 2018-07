Albertoni : Grimoldi - Lombardia perde grande uomo e intellettuale : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - "La Lombardia oggi ha perso un grande uomo e un grande intellettuale: il professor Ettore Adalberto Albertoni. Un uomo di scienza e cultura ma anche un uomo che lavorava per la sua terra e i suoi cittadini, che si è impegnato in prima persona in battaglie difficili e com