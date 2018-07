Albertoni | Calderoli | scompare un maestro e un amico vero

liberoquotidiano

: Addio all'ideologo della Lega - Salvini Premier Ettore Albertoni. Su Facebook il toccante saluto di Roberto Caldero… - Bergamonews : Addio all'ideologo della Lega - Salvini Premier Ettore Albertoni. Su Facebook il toccante saluto di Roberto Caldero… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Milano, 4 lug. (AdnKronos) - "Apprendo con dolore la notizia della scomparsa del professor Ettore Adalberto. Per me era prima di tutto un, con cui ho trascorso tante bellissime giornate, insieme a sua moglie cui va il mio pensiero in questo momento di enorme dolore". Lo afferma Rober