Alberto Angela svela come sarà la nuova edizione di Ulisse su Rai1

Alberto Angela è napoletano - conferita al conduttore tv la cittadinanza onoraria di Napoli : ... scrigno di tesori sottomarini e che iniziarono il futuro protagonista delle prime serate di Rai Uno alle meraviglie della scienza. 'Napoli ha una vocazione culturale, scientifica, illuminista che è ...

Alberto Angela : 'Io napoletano dentro - questa città è la mia oasi' : Fu anche grazie a lei che feci della scienza la mia vocazione'. Poi da allora è tornato spesso. 'L'ultima volta ho festeggiato qui il mio compleanno esplorando la Galleria Borbonica con i miei figli. ...

Alberto Angela ringrazia Napoli : "Questa città una piccola civiltà - un fiore con un profumo più intenso degli altri" : Una petizione popolare arrivata al sindaco De Magistris lo ha appena reso cittadino onorario di Napoli. E lui, Alberto Angela, ricambia l'affetto dei partenopei, in un'intervista rilasciata a Il Mattino:"Mi sentivo come uno sposo all'altare, ero preparato ma l'affetto e il calore mi hanno travolto. Qua c'è un'empatia diversa, avverti che la gente ti vuole bene veramente"Una storia d'amore nata quando il noto conduttore televisivo, da ...

Alberto Angela cittadino onorario : «Napoli ti guida alla sua scoperta» : Applausi, sorrisi e tanta emozione hanno accompagnato questa mattina, all'interno della sala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli, il conferimento della cittadinanza onoraria ad Alberto...

Ad Alberto Angela la cittadinanza onoraria di Napoli : Il noto conduttore televisivo e divulgatore scientifico, Alberto Angela ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. Una petizione on line ha promosso l'iniziativa, sposata con entusiasmo dal sindaco de Magistris "non perché ha parlato bene di Napoli - ha spiegato - ma perché ha visto e raccontato l'inferno, il paradiso e il purgatorio di questa città".--"Non è facile - ha detto il sindaco - trovare persone che con questa competenza, ...

Alberto Angela cittadino onorario : "Napoli è una città che ha cuore e storia" : E' apparso emozionato. Non un'emozione di facciata, Alberto Angela è stato davvero sorpreso dal calore ricevuto dai tanti napoletani accorsi per festeggiare la sua cittadinanza onoraria.

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli : “Ho trascorso qui il mio ultimo compleanno” : La puntata di Ulisse su I mille segreti di Napoli aveva commosso il cuore dei partenopei. Conoscenza profonda della città e della sua millenaria storia, la bellezza naturale e quella artistica senza tralasciare anche le contraddizioni. Ed è anche per questo che da oggi Alberto Angela, paleontologo e divulgatore scientifico, è cittadino onorario di Napoli. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria si è tenuta questa mattina nella ...