Al via i corsi dell' Accademia Malfatti con 20 studenti americani e due 2 cinesi

Regione Campania - via ai corsi Java Programmer per 140 giovani : Un'opportunità importante non solo formativa ma anche una concreta possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro. I corsi avranno luogo in tutte le principali città Campane. L'amministrazione ...

Operazione Spada - venti rinviati a giudizio - prosciolto Corsi : Inizierà il prossimo 8 novembre, di fronte al tribunale di Terni in composizione monocratica, il processo legato alla prima tranche dell'Operazione 'Spada' che nel maggio del 2017 aveva portato all'...

Al via i corsi di nuoto estivi in piscina : e da quest'anno c'è anche l'Acquagym : Per il corso di nuoto sarà necessario il certificato medico: una fotocopia di quello utilizzato per gli sport invernali andrà benissimo oppure quello ludico sportivo, che fa sempre il pediatra ma non ...

Maltempo in Calabria - domani riapre la linea ferroviaria Rosarno-Tropea dopo il disastro dei giorni scorsi : Sarà riaperto domani, venerdì 22 giugno, alle 5, il tratto di binari fra Rosarno e Tropea, lungo la linea Eccellente-Rosarno, che era stato chiuso il 18 giugno scorso a causa dell’ondata di Maltempo che aveva provocato ingenti danni ai sistemi per la gestione della circolazione ferroviaria e il cedimento di circa 20 metri di massicciata tra Joppolo e Nicotera. “Le squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana, intervenute ...

Ustica Space Weekend : dal 27 al 30 Luglio Eclissi di Luna - Corsi di Astrofotografia e viaggio nel Cosmo 3D in Sicilia tra “I cieli più belli d’Italia” : Dal 27 al 30 Luglio 2018 sull’Isola di Ustica in Sicilia, presso l’Hotel Village Punta Spalmatore, si svolgerà “Ustica Space Weekend”, un lungo Weekend ricco di attività a contatto con l’astronomia, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Venerdì 27 Luglio con l’osservazione con i telescopi dell’Eclissi Totale di Luna. Lo staff di Astronomitaly e il giornalista scientifico Franco Foresta Martin, ospite d’onore ...

CORSICO - UCCISO 54ENNE NORDAFRICANO/ Ultime notizie Milano - agguato in strada : moglie "via da Italia razzista" : CORSICO, 54ENNE senegalese UCCISO in strada a colpi d'arma da fuoco, forse un omicidio a sfondo razziale. moglie, 'via dall'Italia razzista'.

CORSICO - UCCISO 54ENNE NORDAFRICANO/ Ultime notizie Milano - agguato in strada : moglie “via da Italia razzista” : CORSICO, 54ENNE senegalese UCCISO in strada dopo sparatoria, Ultime notizie, omicidio per odio razziale? L'uomo aveva litigato a seguito di alcuni insulti per il colore della pelle(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:23:00 GMT)

Corsico. In via Curiel ucciso un uomo di 54 anni : E’ stato ucciso in strada in via Curiel a Corsico (Milano) un uomo di 54 anni. Si è trattata di una

Sulle orme di Goethe - termina a Messina il viaggio di Vienna Cammarota : 150 borghi attraversati - 2700 chilometri a piedi - 300 giorni - di cui 130 trascorsi a camminare : “La Sicilia è una mamma che allarga le braccia per accogliere i suoi figli. E’ un territorio vero, cambiato e ci sono state anche modifiche in alcune città. Ad esempio non sono riuscita a trovare la Messina antica. Mi sono commossa a Licata dove i ragazzi mi hanno accolta al Guglielmo Marconi. Tante persone mi chiedono il perché del viaggio. Io sono una Guida Ambientale e Goethe ha fatto quello che fa una Guida Ambientale Escursionistica, ...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi ai migranti. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi alla nave dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi ai migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi ai migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Giussano - soccorsi in via D'Azeglio per un incendio in appartamento : soccorsi a Giussano in via D'Azeglio nella serata di martedì 5 giugno per un incendio in appartamento al quarto piano di un condominio. I residenti delle case vicine sono stati invitati a uscire ...