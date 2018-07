Al parco della Cecchina il sogno si chiama NBA : Uno spazio dove potersi sfidare sognando un giorno di calcare i campi in parquet più famosi, in Italia o nel mondo, dove ci si diverte e si sogna, proprio come dice Danilo Gallinari, star della NBA, ...

Valle d’Aosta - luglio in montagna a Pila : trekking notturno - parco avventura - eventi e il grande spettacolo della mountain bike : L’estate entra nel vivo e nelle vacanze, lunghe o brevi che siano, ciascuno desidera poter scegliere di fare qualcosa di interessante, divertente o rilassante nelle proprie giornate di ferie. A Pila, in Valle d’Aosta, la stagione estiva è un’ esplosione di natura colori e luce, nelle splendide Alpi a 1800m s.l.m. in vista delle vette più alte d’Europa, fino al Monte Bianco. Anche solo l’essere immersi in questo ambiente è fonte di piacere e ...

parco della Rana. In arrivo nuovi giochi per 170mila euro : ... uno per attività ludiche, con dondoli, giochi a molla, altalene, giochi per la manipolazione e la rotazione e arredi urbani per la socializzazione; l'altra zona sarà, invece, dedicata allo sport e ...

Lecco - malintenzionati nel parco della villa di Adriano Celentano : è la terza volta : Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa di Adriano Celentano e di sua moglie, Claudia Mori, a Campesone di Galbiate, vicino Lecco. A riportare la notizia, nelle ultime ore, sono stati alcuni tabloid autorevoli, tra cui Il Giorno. Secondo le prime indiscrezioni, i malintenzionati erano incappucciati ed avevano scavalcato la recinzione della magione del 'Molleggiato'. Il fatto risalirebbe agli inizi di giugno 2018; per il Corriere ...

Astronomia : luglio all’insegna della scoperta e dell’emozione al parco “Livio Gratton” di Rocca di Papa : Il mese di luglio al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, che verrà inaugurato sabato 7 luglio, offrirà ai curiosi e agli appassionati del cielo “pane per i loro denti”. In programma tanti Astroincontri a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per scoprire il nostro Universo e ammirare le sue meraviglie a occhio nudo e al telescopio. Tra gli eventi astronomici più sensazionali del mese, l’eclissi totale di Luna del ...

Musica Evergreen Fest parco della Tesoriera Torino - programma 6-12 luglio 2018 : Continua con energia Evergreen Fest, la maniFestazione che si svolge al Parco della Tesoriera , corso Francia 186-192, Torino, , con 45 giornate di concerti, spettacoli, laboratori, incontri, stand informativi. Il fine settimana inizia all'insegna della danza, con una serata dedicata al Forro, ballo tradizionale brasiliano che miscela ritmo e virtuosismo. ...

Perugia - si rinnova parco automezzi della Provincia : Perugia Continua l'operazione di rinnovamento del parco automezzi della Provincia di Perugia da utilizzare per la Viabilità. E' di questi giorni, infatti, l'arrivo di 4 nuovi autocarri e di un ...

Studenti di Biologia alla scoperta della natura nel parco del Monviso : L'escursione multidisciplinare degli Studenti di Biologia dell'Università del Piemonte Orientale di Alessandria nel Parco del Monviso ha festeggiato la scorsa settimana la sua quinta edizione, con un ...

Gallinari inaugura il campo di basket al parco della Cecchina : ROMA - Il 29 giugno, all'interno del Parco della Cecchina , sarà inaugurato il campo da basket completamente ristrutturato grazie al contributo di UBI Banca . Si tratta di un intervento dal forte ...

CEVA/ Riaperta dopo oltre un anno la piscina al parco della Rotonda "Vecchia Torre" : SERGIO RIZZO - dopo la tragica alluvione del novembre 2016, la piscina comunale di CEVA , Cn, è rimasta chiusa per oltre un anno causa i molteplici e gravi danni subiti. Il Parco della Rotonda era ...

Parma. San Prospero : in ottobre sarà terminato il parco della comunità : Un Parco tutto nuovo per la frazione di San Prospero a Parma. Cerimonia di inizio lavori nell’area verde circondata da

Installato nel "parco della Pace" il canestro donato dal Lions Club : Come si ricorderà, il canestro è stato donato al Comune dal Lions Club lilibetano nelle settimane scorse, nell'ambito del progetto denominato "Cento piazze per lo sport" promosso dal Club service.

Ricetta Milano : i preparativi della grande tavolata solidale al parco Sempione : Oltre 1300 tavoli lungo un percorso di circa 3 chilometri all'interno del Parco Sempione: in mattinata gli ultimi preparativi di Ricetta Milano, la grande tavolata solidale che vede i milanesi condividere il pasto e la festa con i cittadini stranieri LEGGI L'ARTICOLO

Life in Siria - scatti di momenti di vita quotidiana 2011-16 in mostra all'Auditorium parco della Musica di Roma : Teleborsa, - In mostra per tutta l'estate all'Auditorium Parco della Musica di Roma alcune tra le più significative foto pubblicate nel volume Life in Syria, un progetto editoriale che, attraverso gli ...