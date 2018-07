Al mondo serve un nuovo Rinascimento del pensiero libero

Kimi Raikkonen - finalmente una gara da campione del mondo! E’ questo il pilota che serve alla Ferrari! : Aggressività e decisione. Erano queste le qualità che si chiedevano a Kimi Raikkonen. La brutta prestazione del GP del Canada, parzialmente compensata dal podio di Le Castellet (Francia), andava confermata da una corsa consistente. Ebbene, nella gara odierna, sul Red Bull Ring (Austria), il finnico ha messo in mostra carattere e voglia di lottare. Lo si era capito già dal via, nel tentativo di infilarsi tra le due Mercedes, andando anche oltre ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Polonia - azzurri all’esame Campioni del mondo. Senza Zaytsev e Juantorena - serve il colpaccio : A Osaka (Giappone) riparte l’avventura dell’Italia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Venerdì 8 giugno (ore 08.40) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Polonia in una partita determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: siamo reduci dalle due sconfitte contro Canada e Argentina maturate a San Juan, il weekend trionfale di Kraljevo con i successi su Brasile e Serbia sembra ormai ...

Al mondo - in fin dei conti - serve più capitalismo - dice Yunus : Roma. Premio Nobel per la Pace nel 2006, il “banchiere dei poveri” Muhammad Yunus ha di recente fatto scalpore per un suo duro attacco al reddito di cittadinanza. E’ una critica che conferma anche al Foglio, che lo ha sentito al suo arrivo in Italia all’inizio di una tre giorni dedicata alla present

Ambiente : degradato quasi un terzo delle riserve naturali protette nel mondo : Secondo una ricerca guidata dalla University of Queensland, a causa delle attività umane quasi un terzo delle riserve naturali protette nel mondo è gravemente degradato. Lo studio, pubblicato oggi da Science, ha analizzato le attività umane in 50mila aree protette nel mondo: anche se queste zone sono quadruplicate nell’ultimo quarto di secolo, hanno ricevuto poca protezione dagli interventi umani. L’impatto più grave è stato ...

Essere maschi in un mondo che è cambiato - serve una leadership capace di creare nuovi riferimenti : Abbiamo bisogno di una politica delle soluzioni e di una cittadinanza che attinga all'intelligenza collettiva per suggerire ai politici delle possibilità, delle opportunità, delle vie di uscita per ...

Ue - Mattarella : 'mondo turbato - mai come oggi serve unire' : ... l'uno dell'altro' - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Fiesole alla conferenza "The state of the Union" fa un richiamo all'unità in Europa: "Nel turbamento del mondo, ...

Ue : Mattarella - mondo turbato mai come oggi serve unirsi - DIRETTA : "Nel turbamento del mondo, quanto apparirebbe necessario il ruolo di equilibrio svolto da un concerto di 27 Paesi, tanto si mostra ampio il divario tra l'essere e il dover essere di un'ampia comunità che trova la sua ...

Il Parmigiano Reggiano tra i 10 marchi più noti mondo. 'Ma serve maggiore tutela' : Il Parmigiano Reggiano Dop, secondo una ricerca Ipsos è uno dieci marchi più riconosciuti al mondo, ma se il 98% dei consumatori italiani dichiara di riconoscere il marchio pochi sanno cosa distingue ...

Tiro con l'arco - Coppa del mondo 2018 : inizio positivo per l'Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell'individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Partiamo dall'arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo primo podio individuale in Coppa del Mondo. Stiamo parlando di una ragazza ...

Tiro con l’arco - Coppa del mondo 2018 : inizio positivo per l’Italia a Shanghai. Landi e Pagnoni brillano nell’individuale - serve qualcosa in più nelle gare a squadre : Questo fine settimana si è svolta a Shanghai (Cina) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Un avvio positivo per l’Italia, che ha conquistato due podi nell’individuale e si è confermata ai vertici mondiali. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la prestazione degli azzurri in questa gara. Partiamo dall’arco olimpico dove arriva il grande acuto di Vanessa Landi, che chiude al terzo posto e conquista così il suo ...