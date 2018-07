Air Force Renzi | il Fatto svela i costi L’ex premier | “L’ho voluto io | ma non ci sono

Trump - Air Force One sorvola Venezia : ANSA, - SINGAPORE, 10 GIU - L'Air Force One di Donald Trump, lasciato il Canada dopo il G7, ha sorvolato Venezia e tutto il mar Adriatico nella rotta di avvicinamento a Singapore in vista del summit ...

Air Force One di Trump sorvola Venezia : 10.11 L'Air Force One di Donald Trump,lasciato il Canada dopo il G7, ha sorvolato Venezia e tutto il mar Adriatico nella rotta di avvicinamento a Singapore in vista del summit di martedì con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo rileva Airport Webcams,sito specializzato nella rilevazione e nel monitoraggio delle rotte aeree con una rete di 1.800 webcam. L'Air Force One ha fatto una sosta tecnica a Creta per fare rifornimento.

Conte al G7 col volo di Stato : «Su quello di linea non c'era posto». Ma niente 'Air Force' di Renzi : «Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani», ha scritto su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando il video del suo arrivo in...

I piani dell'Air Force per la prima cannoniera stealth : Se un F-22 Raptor , primo caccia da 'dominio aereo' al mondo operativo, volasse con i serbatoi supplementari esterni, aumenterebbe la sua sezione equivalente radar, sporcando la sua traccia standard. ...