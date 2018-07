AIM Italia | Longino & Cardenal è la quattordicesima ammissione dell' anno

Longino & Cardenal sempre più vicina all'AIM Italia : Teleborsa, - Una nuova matricola sta per sbarcare sull' AIM Italia : Si tratta di Longino & Cardenal S.p.A., società attiva nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ...

Longino & Cardenal sempre più vicina all'AIM Italia : Una nuova matricola sta per sbarcare sull' AIM Italia : Si tratta di Longino & Cardenal S.p.A., società attiva nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ristoranti e ...

Monnalisa - fissato intervallo prezzo azioni per quotazione su AIM Italia : Il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa, in accordo con il Global Coordinator CFO Sim, ha fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie Monnalisa nell'ambito dell'...

Intred Telecomunicazioni avvia il roadshow per debutto all'AIM Italia : Al via il roadshow di Intred Telecomunicazion i che si candida allo sbarco sull'AIM Italia , il popolatissimo mercato di Borsa dedicato alle PMI. Intred è un'azienda bresciana nata nel 1996 ad opera ...

Il settore Automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -2 - 76% - su effetto DAIMler : Andamento depresso per il FTSE Italia Automobiles & Parts, in scia al netto calo registrato dall' indice europeo del settore auto e ricambi sul crollo di Daimler per l'e ffetto dazi . L' indice delle ...

Saverio RAIMondo è il nerd totale della comicità italiana : Torniamo a parlare di pubblico, perché ho una sensazione particolare quando vado agli spettacoli in Italia. Credo che ci siano troppi applausi e poche risate, e questo per uno stand-up comedian può ...

Editoriale Il Fatto - avviate le attività propedeutiche alla quotazione della società su AIM Italia : La società Editoriale Il Fatto Spa, editore de Il Fatto Quotidiano e ilFattoquotidiano.it, annuncia di avere avviato le attività propedeutiche alla quotazione su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. “Negli ultimi anni la Editoriale Il Fatto ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio portafoglio prodotti, con l’obiettivo di diventare una media company a 360 gradi. Si apre ora per noi ...

Il Fatto si prepara a sbarcare in Borsa sull'AIM Italia : Il Fatto quotidiano arriva in Borsa. Editoriale Il Fatto , la società che pubblica il giornale diretto da Marco Travaglio, ha avviato le attività propedeutiche alla quotazione su Aim Italia , il ...

Saverio RAIMondo a Blogo : "In tv italiana nulla di divertente - io censurato a CCN sul Papa ma non urlo allo scandalo" : Venerdì 8 giugno su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 124, andrà in onda l'ultima puntata della quarta stagione di CCN (Comedy Central News). Lo stand up comedian Saverio Raimondo ai microfoni di Blogo ha presentato così l'appuntamento di domani sera, nel quale sarà mandata in onda anche l'intervista impossibile al Presidente della Repubblica Sergio ...

Grifal - eccellente debutto sull'AIM Italia : Grifal sbarca sull' AIM Italia nel migliore dei modi, ossia con un balzo a due cifre. Sulle primissime battute, infatti, le azioni della società che opera nel mercato del packaging industriale ...

AIM - il 51% parla italiano E cresce l'effetto dei Pir : I grandi investitori, sia italiani sia stranieri, stanno dando fiducia alle piccole e medie imprese del made in Italy. E complice l'effetto dei 'Pir', i 'Piani individuali di risparmio' che per ...