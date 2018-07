Aida Nizar | il video del nuovo tuffo in una fontana di Roma Barbara D’Urso | ‘Spero la

Giorgia Meloni contro Aida Nizar : "Per questa ignorante propongo un anno di lavori socialmente utili" : Dopo la Fontana di Trevi, Aida Nizar si è fatta il bagno nella fontana di Piazza Navona scatenando le ire di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e di alcuni politici. In primis, infatti, è ...

Aida Nizar nella fontana - Giorgia Meloni : “Ignorante” : Giorgia Meloni attacca Aida Nizar per il tuffo nella fontana di piazza Navona Nemmeno un mese fa si era tuffata nella fontana di Trevi a Roma e ora Aida Nizar è tornata all’attacco. La vincitrice morale della quindicesima edizione della versione classica del Grande Fratello si è immersa qualche giorno fa nella fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona al grido di “adoro mi vita, l’Italia me ama”. Ciò ha sollevato ...

Aida Nizar a Rita Dalla Chiesa : “Non mi rompere le palle! Io ho realizzato i miei sogni” : Aida Nizar l’ha fatto di nuovo: dopo essersi tuffata nella fontana di Trevi lo scorso giugno, stavolta ha scelto la Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. E già al primo “tuffo” Rita Dalla Chiesa non aveva resistito e aveva commentato che la spagnola farebbe bene a tornare a casa sua, aggiungendo un bel: “Ma chi si crede? Anita Eckberg?“. E la ex concorrente del Grande Fratello, dopo qualche settimana, ha deciso ...

Giorgia Meloni all'attacco di Aida Nizar : "Ignorante. Propongo un anno di lavori socialmente utili" : L’ennesima provocazione di Aida Nizar diventa un caso politico. Nelle scorse ore la contestata concorrente del Grande Fratello 15 è tornata a far parlare di sé per il tuffo notturno nella fontana di Piazza Navona a Roma. Un gesto che bissa quello che ebbe come scenario originario la Fontana di Trevi, circa un mese fa.Ma stavolta il campo delle reazioni si è allargato, con l’intervento a sorpresa di Giorgia Meloni che si è scagliata contro ...

Aida Nizar si tuffa nella fontana di Pizza Navona al grido di “Adoro mi vida - l’Italia me ama” : Aida Nizar ci ricasca. Volontariamente. Se a giugno, nemmeno un mese fa, si era tuffata come Anita Ekberg nella fontana di Trevi a Roma, eccola tornare all’attacco, anzi all’immersione, nella fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. “Adoro mi vida, l’Italia me ama”, così ha urlato tutta la sua incomprensibile gioia la ex concorrente spagnola del Grande Fratello 15 una volta bagnatasi da capo a piedi con l’acqua della preziosissima ...

Gossip/ Aida Nizar si fa il bagno nella fontana di Piazza Navona a Roma (Video) : Nonostante il 'Grande Fratello 15' sia terminato da diverse settimane, l'ex gieffina Aida Nizar [VIDEO] continua a far parlare di sé. Circa un mese fa la quarantaduenne iberica è stata costretta a pagare una multa salata per aver fatto un bagno nella fontana di Trevi a Roma. La 'star dei reality' aveva documentato il tutto con un filmato pubblicato sui suoi profili social. Nel video si vedeva chiaramente l'intervento dei Vigli urbani che si sono ...