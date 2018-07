Aeroporto di Crotone | bilancio del primo mese di attività

Aeroporto di Crotone a secco di carburante : Nonostante la recente riprese dei voli, all'Aeroporto di Crotone manca ancora la garanzia di un servizio essenziale come il rifornimento di carburante avio. Nella giornata di domenica 10 giugno, l' ...

Manca cabrurante in Aeroporto : volo da Crotone costretto a sosta a Lamezia : Il volo Ryanair Crotone-Bergamo è stato costretto ad una sosta a Lamezia Terme per fare rifornimento, dal momento che nello scalo Crotonese non c'era carburante. L'aereo, con 189 passeggeri, doveva ...

Crotone - la Regione paga Ryanair : riapre l’Aeroporto senza viaggiatori : Dall’1 giugno il piccolo aeroporto di Crotone riprenderà vita. Almeno fino a ottobre Ryanair garantirà i collegamenti con Pisa e Bergamo. Era dal 2016 che nello scalo calabrese non c’erano più voli di linea. Da allora molto è cambiato eppure il rischio di un nuovo default è concreto. Infatti, così come accadeva nel passato anche oggi per portare la...