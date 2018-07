Adriatic Cup | le moto d' acqua danno spettacolo nel porto di Brindisi Le foto

Riparte la Ciclismo Cup con la nuova Adriatic a Ionica Race : L’ Adriatica Ionica Race sul web e su internet per rimanere sempre aggiornati sulla nuova corsa della Ciclismo Cup alla Riparte la Ciclismo Cup 2018 con la nuova corsa ciclistica di categoria 2.1, l’ Adriatica Ionica Race , ideata dall’ex iridato Argentin, inserita nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale, che debutterà mercoledì 20 giugno dalla ciclabile del Piave per chiudere Domenica 24 a Trieste. E sarà ancora PMG SPORT, ...

Pallamano - Adriatic Cup : vince l’Italia - ora testa ai Giochi del Mediterraneo : Si è chiusa con la vittoria dell’Italia la prima edizione dell’ Adriatic Cup di Pallamano maschile, torneo che ha dato la possibilità agli azzurri di prepararsi al meglio, in vista dei Giochi del Mediterraneo di Terragona. Nell’ultima giornata, i ragazzi di Riccardo Trillini hanno sconfitto 30-23 la Lettonia, priva della stella Dainis Kristopans, che ha schierato una squadra molto giovane e talentuosa, al termine di una sfida ...

Pallamano - Adriatic Cup : è GRANDE ITALIA! Sconfitta l’Ucraina nella seconda giornata - azzurri vicini al Trofeo : E’ una GRANDE Italia quella che si è vista ieri sera a Chieti, nell’ambito dell’ Adriatic Cup di Pallamano maschile. I ragazzi allenati da Riccardo Trillini, infatti, hanno sconfitto nella seconda giornata l’Ucraina di Olexandr Tilte, per il punteggio di 28-23. Una gara pregevole quella degli azzurri , capaci di conquistare il +4 al quarto d’ora sul 10-6, grazie all’ottima prova fornita dal pivot Andrea ...

Pallamano - Adriatic Cup 2018 : l’Italia supera la Turchia nella prima giornata - vince anche l’Ucraina : Si è aperta quest’oggi l’ Adriatic Cup, torneo internazionale di Pallamano maschile, con la Nazionale italiana guidata da Riccardo Trillini che nella prima giornata ha sconfitto 30-29 la Turchia , al termine di una sfida molto tirata ed av vince nte. Una gara all’insegna dell’equilibrio nelle prime fasi, con le due squadre capaci di battagliare su ogni palla, tenendo il punteggio in bilico fino al 24′, quando un allungo ...

Pallamano - al via l’Adriatic Cup : azzurri in campo contro Lettonia - Ucraina e Turchia : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di Pallamano maschile ai Giochi del Mediterraneo di Terragona, attraverso un quadrangolare denominato Adriatic Cup contro Lettonia, Ucraina e Turchia, in programma tra Chieti e Città San’t Angelo da giovedì 7 a sabato 9 giugno. Gli azzurri esordiranno domani alle ore 20 contro la temibile Turchia, proseguendo poi venerdì 8 sempre alle 20 contro l’Ucraina, già sconfitta ...