Adesso ringrazi il Paese in cui è stata accolta Scontro Gardini-Kyenge

(Di mercoledì 4 luglio 2018)durissimo all'Europarlamento tra la forzista Elisabettae la dem Cecile. Durante il dibattito sui temi che rigurdano l'immigrazione e i rom, laha preso la parola e ha affermato: "Sono sconcertata, stiamo strumentalizzando il dibattito europeo per delle tematiche italiane". Poi l'eurodeputata ha messo nel mirino gli esponenti della sinistra che hanno criticato in modo aspro proprio la politica portata avanti dal governo italiano nella gestione dell'emergenza immigrazione. Larivolgendosi a loro ha aggiunto: "Cari signori della sinistra voi strumentalizzate. E' una vergogna,dica qualche volta grazie alche l'hae che l'ha fatta ministro".Pronta la replica dell'ex ministro del governo Letta che urlando ha affermato: "Non si deve permettere di arrivare qui a dire queste cose. Io sono una cittadina europea. Chiedo che vengano ...