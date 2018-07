Accordo nucleare a Vienna | incontro tra Iran e Austria per salvare l' intesa

Presidente Iran in Europa per salvare Accordo nucleare : verso scontro con Usa : È peraltro a Vienna che si è concluso l'accordo storico tra Iran e resto del mondo nel luglio di tre anni fa che ha permesso a Teheran di uscire dalla situazione di isolamento internazionale. L'Iran ...

Dal nucleare ai prigionieri : ecco il testo dell'Accordo tra Trump e Kim : ecco il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Corea del Nord sottoscritto nel vertice di Singapore dai rispettivi presidenti Donald Trump e Kim

Donald Trump e Kim Jong-un - storico incontro a Singapore per un Accordo sul nucleare. “Il passato è alle spalle” : Donald Trump e Kim Jong-un hanno firmato un documento comune sul processo di de-nuclearizzazione della Corea del Nord. Non si conoscono ancora esattamente i termini dell’intesa, ma il presidente Usa ha detto che le due parti si sono accordate “su un documento molto importante, un documento piuttosto comprensivo”. Kim ha spiegato che “abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle. Il mondo assisterà a un ...

Xi Jinping assicura all'Iran il sostegno all'Accordo sul nucleare. L'India frena sulla Nuova Via della Seta : I membri della Sco hanno stabilito una maggiore collaborazione nella lotta al terrorismo islamico e nello sviluppo dell'economia mondiale. Xi ha esortato i partecipanti a respingere la logica dei ...

La Cina è pronta a cooperare con la Russia per preservare l'Accordo nucleare iraniano - : La Cina disapprova il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano ed è pronta a collaborare con la Russia per il suo mantenimento. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi ...

Iran : Teheran - secondo incontro Commissione congiunta Accordo sul nucleare : ... i partecipanti hanno cercato di elaborare un meccanismo per portare avanti l'applicazione dell'accordo anche senza Washington e a sostenere l'Iran nel rafforzamento della sua economia in vista della ...

Nucleare - l'Iran si allea con Cina e Russia per rafforzare l'Accordo : Il presidente iraniano Hassan Rouhani volerà in Cina il prossimo giugno per partecipare a un summit internazionale alla presenza delle sue controparti cinesi e russe, in piena maratona diplomatica per ...

UE-Iran : l’Accordo sul nucleare regge Video : L'ultima dimostrazione di amicizia tra Europa e iran si è manifestata nella giornata di sabato 19 maggio, a Teheran, nel contesto di una conferenza stampa congiunta. L'incontro tra il Commissario europeo per il clima e l'energia, Miguel Arias Canete, e il direttore dell'Organizzazione Iraniana dell'Energia Atomica, Ali Akbar Salehi, ha dato segnali e risultati apparentemente positivi. È stata ribadita ancora una volta la volonta' delle parti di ...

Iran - Aiea : “Teheran continua a rispettare Accordo sul nucleare” : Iran, Aiea: “Teheran continua a rispettare accordo sul nucleare” Iran, Aiea: “Teheran continua a rispettare accordo sul nucleare” continua a leggere L'articolo Iran, Aiea: “Teheran continua a rispettare accordo sul nucleare” proviene da NewsGo.

Iran : Germania-Cina - sì Accordo nucleare : ANSA, - PECHINO, 24 MAG - Germania e Cina si schierano per mantenere in vigore l'attuale accordo del 2015 con l'Iran sul nucleare, malgrado gli Usa abbiano annunciato il ritiro. La cancelliera Angela ...

