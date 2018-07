“A Sydney sono amministratrice delegata e ho 30 anni Gli italiani all’estero cercano il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “In Italia pretendono che noi giovani ‘nasciamo imparati’. Si dimenticano che ogni esperto all’inizio era un principiante”. Mentre si racconta, la telecamera di Skype riprende Vitanna Costantino seduta sull’erba, fresca dei suoi trent’, ad Hyde Park, il più antico parco pubblico australiano. A vederla così giovane e solare, chissà quanti in Italia crederebbero che Vitanna èdi una azienda da lei fondata. “In Italia, alla mia età non sarei mai riuscita a ottenere gli stessi risultati o per lo meno non così rapidamente”.passati solo sei, infatti, da quando questa ragazza di Reggio Emilia si è trasferita aper fare una semplice esperienza dopo aver terminato gli studi in International business and law alla facoltà di Scienze della comunicazione e dell’economia a Reggio Emilia, proseguendo gli studi in ...