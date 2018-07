A Roma oltre 200 giovani frati per la prima convocazione europea : Roma, 4 lug., askanews, - Dall'8 al 12 luglio, si terrà a Roma la prima convocazione di tutti i postnovizi e studenti Cappuccini d'Europa. Più di duecento giovani frati, s'incontreranno al Collegio ...

Roma : Sorpreso con oltre 2 Kg di droga - arrestato : Roma – I suoi clienti erano anche i giovani frequentatori dei parchi pubblici nel comune di Frascati. A notare il 39enne sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Frascati. Questo nell’ambito dei consueti controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione dell’abitazione Risaliti all’identità del conducente, e’ scattata la perquisizione ...

Roma : Abusivismo commerciale - sanzioni per oltre 135.000 euro : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo capillare servizio nel complesso monumentale e nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali. Tutto finalizzato a contrastare l’Abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Il bilancio dei controlli e’ di una persona denunciata, di 26 ambulanti abusivi sanzionati e di oltre 700 articoli sequestrati. I Carabinieri hanno denunciato a piede libero un turista, ...

Roma - hotel di lusso del centro evade tassa di soggiorno per oltre 2 milioni : Le attività di controllo degli agenti del Nucleo antievasione ed antielusione fiscale del comando generale della polizia locale di Roma capitale hanno permesso di accertare nell'ultimo mese 4.500.000 ...

Incendi Roma : oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Roma, dalle otto di stamattina alle venti di stasera. Almeno 40 sono stati gli interventi per Incendi di sterpaglie soprattutto nella zona Sud-Est di Roma, Laurentina e Pontina: in particolare sulla Pontina, al km 22, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro all’altezza di Castel Romano. L'articolo Incendi Roma: oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere ...

Red Bull Soapbox Race - oltre 40 mila persone a Roma per la corsa delle auto senza motore : Creatività, competitività e divertimento. Sono questi gli ingredienti della Red Bull Soap Race, la gara globale per piloti amatoriali di folli vetture artigianali e senza motore, andata in scena oggi ...

Roma - scacco al clan Fasciani : confiscati beni per oltre 18 mln : Roma, 22 giu. , askanews, Con un'operazione chiamata 'Medusa', i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un decreto di confisca per oltre 18 milioni di euro ...

L'Italia guarda oltre - a Roma si tiene il Seminario Eurasiatico - : ... deputato Lega Aleksandr GURYANOV, Ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia e Malta; rappresentante permanente presso la Fao Askar KISHKEMBAYEV, capo Segreteria del ministro dell'Economia e ...

Il patto con il diavolo di Vasco - che va oltre la leggenda : recensione e foto del concerto all'Olimpico di Roma : ... "Brava/L'uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città" "Rewind" "Un mondo migliore" Medley: "Dillo alla luna/L'una per te/E..." "Senza parole" "Sally" "Siamo solo noi" "...

Mafia : riciclaggio in Romania - sequestrati beni per oltre un mln di euro (3) : (AdnKronos) - "Sotto questo aspetto in Sicilia il livello di collaborazione offre margini di miglioramento - concludono gli investigatori - se si considera che, lo scorso anno, il dato regionale fa registrare complessivamente 4.900 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 4.663 (oltre il 95 per c

Mafia : riciclaggio in Romania - sequestrati beni per oltre un mln di euro (2) : (AdnKronos) - Gli investimenti all’estero sono stati finanziati attraverso risorse di una società formalmente rappresentata da un avvocato del Foro di Palermo (morto), ma di fatto riconducibile alla stessa famiglia mafiosa, che ha così reimpiegato introiti di provenienza illecita per sottrarli all’a

Calciomercato Serie A - oltre 3 miliardi di euro spesi negli ultimi 8 anni : Juve prima - seguono Inter e Roma : Tanta spesa, tanta resa Milioni su milioni, sono tantissimi e sempre in aumento quelli che girano nel mondo del Calciomercato. A testimonianza ci sono gli oltre 3 miliardi investiti in giocatori ...

Roma Pride : P&G - amore oltre pregiudizi : ... per partecipare al Roma Pride 2018, la sfilata per idiritti del mondo omosessuale. 'Questo è per noi il modo piùbello per dimostrare uno dei principi in cui crediamo molto haspiegato Sonia Anelli, ...

Roma - sequestrati oltre cento chili di pesce : destinati ad un negozio - non erano in frigo ma trasportati su un normale furgone : oltre cento chilogrammi di pesce sono stati sequestrati da una pattuglia della Polizia Locale, a piazza di Porta Maggiore. erano destinati ad un esercizio commerciale in zona Casilino e invece di ...