A Londra | forte ascesa per Anglo American

Londra : in forte denaro Sainsbury : Grande giornata per Sainsbury , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,68%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sainsbury rispetto all'...

Londra : in forte denaro Evraz : Grande giornata per Evraz , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evraz più pronunciata rispetto ...

Londra : in forte denaro Johnson Matthey : Grande giornata per Johnson Matthey , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson Matthey più ...