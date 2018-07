A 18 si prende cura dei genitori malati e della sorella | Roberto è il cittadino

Toto Cutugno colto da malore - rassicura : "Va già meglio. Il pubblico si prende cura di me" : Toto Cutugno ha dovuto annullare un concerto gratuito previsto da mesi in Belgio per il 30 giugno nella cittadina di Seraigne perché colto da un improvviso malore. A scriverlo sui social è stato l'Assessore allo Sport e alla Cultura della cittadina, Eric Vanbrabant. Cutugno era l'ospite d'onore e avrebbe dovuto cantare in piazza per le tre serate al Festival della Canzone Italiana. Un festival gratuito organizzato dal centro ...

Jules - 83 anni : da 44 si prende cura della moglie malata di Sla. “Le dissi : sarò sempre con te” : Jules Appelmans, cittadino belga di 83 anni, da 44 anni si prende cura di sua moglie, malata di sclerosi laterale amiotrofica.Continua a leggere

Noemi Letizia di nuovo incinta/ Al quarto mese di gravidanza : il compagno Carlo Pica si prende cura di lei : Noemi Letizia di nuovo incinta, l'ex Papi Girl sarebbe al quarto mese di gravidanza: il compagno Carlo Pica si prende cura di lei in vacanza a Capri, ecco i dettagli di gossip.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Mi sto curando. Voglio riprendermi tutto quello che avevo" : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha intrapreso un lungo percorso per guarire dall'anoressia.Lo scorso gennaio, infatti, la Dallari, che dopo l'esperienza a Uomini e Donne è diventata un'apprezzata dj, ha ammesso i propri disturbi alimentari, dando così una spiegazione alla preoccupante magrezza che i follower di Instagram ...

In "Dead Sea" Carlo Lombardi ha fotografato le tartarughe marine minacciate da plastica e rifiuti e chi si prende cura di loro : Ami e plastica uccidono più del petrolio, e a farne le spese, nei nostri mari, sono soprattutto le tartarughe Caretta Caretta. "Dead Sea", mar Morto: così Carlo Lombardi ha ribattezzato il Mediterraneo, cimitero, ogni anno, di migliaia di esemplari che incappano nelle reti dei pescatori e restano mutilati o muoiono prima di riuscire a raggiungere le spiagge scivolando sotto l'azzurro sudario del mare. Ad accendere i riflettori sul ...

Camila Cabello ha disinstallato i social dallo smartphone : ecco chi si prende cura dei suoi account : "Fa una grande differenza non averli a portata di mano" The post Camila Cabello ha disinstallato i social dallo smartphone: ecco chi si prende cura dei suoi account appeared first on News Mtv Italia.

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante : "Mi sto prendendo cura di me" (video) : Giulia De Lellis, graditissima ospite della presentazione del libro di Luca Onestini e Raffaello Tonon, gli Oneston, è stata intervistata da Tabloit, per rassicurare tutti i suoi fedelissimi sul suo stato psicologico dopo la rottura con l'ormai ex fidanzato Andrea Damante.prosegui la letturaGiulia De Lellis dopo Andrea Damante: "Mi sto prendendo cura di me" (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 maggio 2018 09:51.

Animali - estate 2018 : ecco come prendersi cura degli amici a 4 zampe durante la bella stagione : Lega Nazionale per la Difesa del Cane ripropone alcuni importanti consigli per prendersi cura al meglio degli amici a 4 zampe durante la bella stagione. Semplici regole per garantire una estate serena anche per loro. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici Animali. ecco quindi i consigli di Lega ...

Cura dei capelli : come prendersi cura dei propri capelli in 7 semplici mosse : Dopo aver fatto sport, lavati bene i capelli per eliminare le tracce di sudore. Punto tre: un'alimentazione equilibrata rinforza i capelli! La cura dei capelli passa anche per la dieta. Il cibo che ...

Cura della pelle dall’India : scopri che dosha sei per prendertene cura al meglio : Secondo la tradizione indiana ayurvedica, le energie vitali che attraversano il nostro corpo sono 3 e si chiamano dosha. La combinazione di Vata, Pitta e Kapha sono la costituzione di ciascuno di noi, ciò che ci rende unici. Ma come fare a capire quale dosha è prevalente in noi e come mantenerlo in equilibrio? Ecco delle semplici domande a cui rispondere. Sei Vata se ti identifichi in queste caratteristiche: Hai un fisico snello e una statura ...