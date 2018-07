92enne americana uccide il figlio che voleva portarla in una casa di riposo

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nonessere spedita in unadie così ha deciso di difendersi da sola: a 92 anni una donnaha ucciso ilsettantaduenne che non poteva più prendersi cura di lei. Come riporta la BBC, Anna Mae Blessing - questo il nome dell'anziana - è ora accusata di omicidio. "Tu hai rubato la mia vita e io mi prendo la tua", questo avrebbe detto la donna mentre la polizia la scortava fuori dalla suain Arizona.Il fatto è accaduto in Arizona. Anna Mae Blessing ha riferito alle autorità che la sua intenzione era quella di suicidarsi, dopo aver ucciso ila colpi di pistola. Quest'ultimo aveva reso nota la volontà di portare la madre in unadi, essendo diventato, negli ultimi tempi, troppo difficile vivere con lei.L'anziana ha poi provato adre anche la fidanzata di lui, una cinquantasettenne che ...