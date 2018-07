5 mete per una vacanza in Europa fuori dagli schemi!

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma c’è una nuova allerta meteo per violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Bollettino Meteo per Pisa e Provincia Il Tempo previsto per il 4 Luglio nella Provincia di Pisa, risulterà stabile con cieli poco nuvolosi Il Tempo previsto per il 5 Luglio nella Provincia di Pisa,...

Milano - in arrivo una perturbazione con temporali : scatta l'allerta meteo : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche violenti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo , rischio moderato, . Il Comune ha ...

Maltempo - le drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

Allerta meteo - Estofex lancia l’allarme per le prossime ore al Nord Italia : “possibili nubifragi - grandinate e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 della mattina di domani, 4 luglio, per l’Italia settentrionale, parti della Francia Nordorientale, la Svizzera e l’Austria occidentale principalmente a causa di eccessive precipitazioni, con grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento possibili. Sull’Europa troviamo due principali vortici ciclonici: uno a Nord-ovest della ...

Allerta meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

meteo - temporali in arrivo al Nord. Temperature in aumento al Sud - : Attese forti piogge sulle Alpi e in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Cresce il rischio di grandinate. Anche al Sud tempo instabile, ma il termometro in alcuni casi arriverà a toccare i 35 gradi -...

Che brutta estate! meteo - la bella stagione stenta ancora. Cosa sta per succedere sull’Italia : Italia divisa in due. Infiltrazioni atlantiche transitano sul nostro Paese e provocano qualche crepa sul promontorio anticiclonico africano Caronte, con conseguenze soprattutto al Nord. Questo comporta un’instabilità decisamente in aumento sulle regioni settentrionali, con rovesci e temporali che interesseranno sicuramente le Alpi e le Prealpi ma che potranno estendersi fino alle pianure circostanti, fanno sapere gli esperti de ...

meteo : al sud permane il caldo torrido e al nord qualche temporale : Nonostante la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale , coadiuvata da un'onda calda che cerca di risalire dal nord Africa, il tempo nei prossimi giorni non risulterà sempre stabile e ...

Previsioni meteo Wimbledon 2018 - super caldo a Londra : percepiti quasi 32°C - la temperatura più alta di quest’anno : Mentre tennisti e spettatori a Wimbledon, sede del prestigioso torneo di tennis, si godranno un tempo asciutto, senza pioggia, in questa settimana, un pericoloso caldo persisterà nell’Inghilterra meridionale. Le temperature sono state ben al di sopra della media dalla metà di giugno, con temperature pomeridiane che hanno superato i 25°C ogni giorno a partire dal 24 giugno, mentre la media delle massime del periodo è di 21°C. I termometri a ...

Astronomia : scoperta l’origine di asteroidi e meteoriti : Un’eccezionale scoperta può assumere grande rilevanza per comprendere la storia e i materiali che hanno formato gli asteroidi, e può aiutare anche a proteggere la Terra dai meteoriti. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy dai ricercatori dell’università della Florida ha rilevato che la maggior parte dei 200.000 asteroidi che si trovano fra Marte e Giove, nella cosiddetta “Fascia Principale”, sono frammenti di pochi ...

meteo - sull’Italia arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

Previsioni meteo - Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : super caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...