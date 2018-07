4 luglio | la festa dell’Indipendenza americana

Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità Sabato 7 luglio. Associazione Tedeschi aderisce alla manifestazione : Di rosso era vestito il piccolo Alan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e l'indignazione di mezzo mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini annegati l'altro giorno ...

La festa di fine tour di Jovanotti al Forum di Assago il 3 e il 4 luglio : scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti al Forum di Assago (Milano) si esibirà questa sera e domani. Il 3 e il 4 luglio sono attesi i concerti conclusivi della sua tournée, la grande festa di fine tour che si sdoppia per due ultime serate all'insegna della musica di Jovanotti. I biglietti per gli ultimi due concerti del tour 2018 di Jovanotti nei palazzetti dello sport sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici della ...

Madonna delle Grazie/ Oggi 2 luglio la festa ‘popolare’ della Madre di Dio : dove e perché si celebra : Madonna delle Grazie, Oggi 2 luglio la festa "popolare" (specialmente al Sud) della Madre di Dio: dove, perchè e quando si celebra. Mons. Acrocca, "ci aiuti nelle complessità del presente"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:23:00 GMT)

Giocare per credere : a Castelfranco Emilia dal 4 all'8 luglio i Mondiali Antirazzisti - la festa Uisp contro le discriminazioni : Come Aic lo riteniamo un segnale importante per il mondo del calcio, solitamente declinato solo al maschile. Il calcio è uno sport che aiuta a costruire la personalità. Crediamo in questo valore ...

Il 7 luglio a Genova si fa festa in crociera (con mega scivolo sul mare) : Musica, spettacoli, risate, divertimento, (tanto) cibo: tutto questo e molto altro è una crociera, e per la prima volta si potrà vivere anche restando sulla terraferma in occasione del settantesimo compleanno di Costa Crociere, che per festeggiare, il 7 luglio a Genova, ha organizzato il Costa Zena Festival, IL FESTIVAL In tutto ci saranno 20 attrazioni gratuite segnalate da un gran pavese (la tipica serie di bandiere della tradizione nautica ...

Da mercoledì 27 all'1 luglio la festa de San Piero de Castelo. A Pellestrina si festeggia a San Pietro in Volta : Da sabato 23 giugno fino al primo luglio spettacoli, musica con la banda dell'isola, regate, specialità a base di pesce, lotteria e celebrazioni religiose.

Festa Artusiana XXII Edizione - 23 giugno " 1 luglio 2018 - . Nell'anno del cibo la città Artusiana propone la "Cucina senza" : Un denso cartellone di oltre 50 spettacoli di Arte e Musica di Strada, nel quale l'intrattenimento itinerante si alterna allo spettacolo in postazione fissa, palco o pedana. Ogni sera spettacoli ...

Pigna - prima edizione della manifestazione 'La Musica Anima Pigna' : una ricca serie di eventi da non perdere tra il 13 ed il 15 luglio : ... che paesi come Pigna mostrino al mondo che le tradizioni culturali secolari possono continuare a vivere e anzi a rinascere se il tutto è guidato dalla cultura e dall'arte, quindi dall'istruzione e ...