4 Luglio | America | festa dell’indipendenza Foto | Donald Trump ringrazia gli eroi

4 Luglio 1776 - Giorno dell’Indipendenza : il diritto alla felicità nella Dichiarazione americana è nato a Napoli : Con la Dichiarazione d'Indipendenza, il 4 Luglio del 1776 nacquero gli Stati Uniti. Oggi l'Independence Day viene festeggiato da tutti gli americani, ma non tutti sanno che il principio ispiratore della Dichiarazione - il diritto alla felicità di ogni individuo - fu ispirato dal filosofo partenopeo Gaetano Filangieri che ispirò in un carteggio Benjamin Franklin, padre fondatore degli USA.Continua a leggere

Accadde oggi : il 4 Luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d’America : Con la dichiarazione d’Indipendenza sottoscritta da tutti i rappresentanti del Congresso, nascono il 4 luglio 1776 gli Stati Uniti d’America, che tuttora celebrano il 4 luglio come festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione sconfiggono la Gran Bretagna nel 1781 e dovranno attendere il 3 settembre 1783 per ottenere il riconoscimento da parte degli inglesi. 4 luglio, Independence Day: la festa dell’indipendenza americana, la ...

4 Luglio - la festa dell’Indipendenza americana : 49 milioni di persone in viaggio negli Stati Uniti per festeggiare la festa delle feste americane quella della nascita della nazione. Il 4 luglio si festeggia l’indipendenza degli Stati Uniti e nella migliore delle tradizioni statunitensi quella del 4 luglio è festa finita più volte al cinema: è l’Indipendence Day.-- COSA SUCCESSE IL 4 luglio Il 4 luglio del 1776, 242 anni fa, il Congresso continentale, cioè l’assemblea dei 56 delegati ...

Beautiful - anticipazioni americane : Hope for the future - sfilata a Luglio! : L’elemento moda è la spina dorsale di Beautiful, che ha fatto del settore dell’haute couture la sua ambientazione fin dalle primissime scene nel lontano 1987, e per questo motivo le puntate che si snodano attorno ad un evento come una sfilata sono sempre molto attese dal pubblico della soap. Ovviamente gran parte dell’attività lavorativa della Forrester Creations è “off screen”, ma ogni tanto qualche evento viene ...

Beautiful - anticipazioni 2-6 Luglio e puntate americane : anticipazioni Beautiful, puntate americane: il ricatto di Bill Nuovi appassionanti colpi di scena sono in arrivo a Beautiful. Tanti nuovi personaggi animeranno la soap americana che va in onda da più di trent’anni ormai. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che dopo gli ingressi di Xander Avant, cugino di Maya e Nicole, e di Emma Barber, nipote di Justin, arriverà a portare scompiglio nella coppia appena formatasi una ...

Maratona The Americans su Rai4 fino alla quinta stagione : tutti i dettagli e le anticipazioni del 5 Luglio : Il pubblico di Rai4 riuscirà a sostenere una Maratona di The Americans? Questi sembrano essere i progetti della quarta rete Rai che proprio durante la presentazione dei palinsesti ieri a Milano ha annunciato di voler mandare in onda tutte le stagioni della serie fino alla quinta. Durante la presentazione e, in seguito, sui comunicati stampa diramati proprio in relazione alle serie tv che vedremo su Rai4 e Rai2, la rete ha confermato che la ...

Il Cinema America torna il 2 Luglio in piazza San Cosimato : Il Cinema America torna il 2 luglio in piazza San Cosimato, con un evento sorpresa fuori programma. Sarà la commedia del 1996, “Ferie d’agosto”, a inaugurare l’arena all’aperto di Trastevere riconquistata nelle scorse settimane. A presentare il film ci saranno due ospiti: il regista Paolo Virzì e lo sceneggiatore Francesco Bruni. «tornare a San Cosimato con Paolo Virzì e Francesco Bruni ci ricorda il giorno dello sgombero del ...

ARRIVANO GLI SNARKY PUPPY!/ La band americana in Italia per un unico eccezionale concerto il 7 Luglio : Quella che attualmente viene considerata la migliore formazione stabile del mondo del jazz approda a Roma alla Cavea dell’Auditorium per l’unico concerto Italiano. LUIGI VIVA(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 06:57:00 GMT)