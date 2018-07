30 anni fa usciva il primo singolo di Jovanotti Ora fa 77 concerti in 7 mesi

Isola d’Elba - vice prefetto Giov anni Daveti arrestato/ Come riusciva ad abbattere i debiti col fisco : Isola d’Elba , vice prefetto in arresto, fermato anche un mandante dell’assassinio di Bruno Caccia. Altre sette persone sono finite agli arresti domiciliari, perquisizioni in tutta Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:32:00 GMT)

“Ecco come faceva a piegarsi a 45 gradi”. Svelato il segreto di Michael Jackson. A 30 anni dall’uscita di Smooth Criminal - un team di scienziati spiega come il Re del pop riusciva a sfidare le leggi della fisica : come dimenticare quella mossa ‘impossibile’? La stessa che per trent’anni ha vinto le leggi della forza di gravità ed è diventata un cult per i fan di Michael Jackson: è lei la protagonista di uno studio scientifico firmato da un team di neurochirurghi. Medici che hanno indossato i panni degli investigatori per svelare il segreto del ‘piegamento’ del creatore di ‘Thriller’, in un lavoro pubblicato ...