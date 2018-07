20 anni di smart | la rivoluzione della mobilità

Pessima promozione Smart Rent per i Samsung Galaxy : prezzi altissimi e tra due anni nulla : Bisogna analizzare con grandissima attenzione la promozione chiamata Smart Rent, quella che consente di noleggiare un Samsung Galaxy pagandolo a rate e, dopo un anno di ottenere lo Smartphone successivo senza pagare alcun extra costo. Presentata così sembrerebbe un programma molto allettante per chi ama farsi vedere sempre con lo Smartphone di ultima generazione, ma in realtà i punti di debolezza di questa campagna superano non di poco quelli di ...

20 anni di smart : la storia (all’avanguardia) del suo successo [GALLERY] : Il 2 luglio del 1998 esce dallo stabilimento di Hambach la prima smart. Lunga poco più di due metri e mezzo, la biposto compatta entra negli spazi di parcheggio anche in senso trasversale e inaugura una categoria tutta sua ‘Fin dalla sua nascita smart ha sempre rappresentato l’avanguardia nel settore automobilistico su più fronti: dal concetto stesso della vettura, all’architettura avveniristica dello stabilimento di Hambach, ...

Gli smartphone OnePlus riceveranno nuove versioni di Android per due anni : (Foto: Lorenzo Longhitano) Buone notizie per chi ha messo ultimamente le mani su un dispositivo OnePlus: il gruppo ha comunicato in queste ore, attraverso un intervento sul suo forum online, l’intenzione di mantenere aggiornati i propri telefoni con nuove versioni di Android per un periodo totale di due anni dal loro rilascio. La comunicazione, che assume il valore di un vero e proprio impegno da parte della società, per i telefoni che ...

In aumento la diffusione degli Smartwatch - la vera “rivoluzione” dei prossimi anni : Il Mercato Hi-tech è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da proporre e diffondere. Gli smartphone, cellulari, device o come li si vuole chiamare, hanno raggiunto un grado di diffusione tale, da rendere – di fatto – la domanda ai minimi livelli perché Satura. Viene riservata la vendita, praticamente al rinnovo, a trovare i nuovi e più potenti prodotti che possano soddisfare le esigenze sempre maggiori e le funzionalità, sempre più ...

Niente smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni di età. Lo dice la Società Italiana di Pediatria : La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite in maniera sempre più ingombrante e fare a meno di PC e smartphone può essere complicato soprattutto per chi usa questi strumenti per lavoro. Ma è ormai diventata un’abitudine vedere bambini sempre più piccoli che si avvicinano a questi strumenti tecnologici, complici i genitori che spesso e volentieri usano questi dispositivi per distrarre i figli e tenerli tranquilli per qualche ...

Divieto smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni : cosa dicono i pediatri italiani : E' giusto o meno dare uno smartphone e tablet ai bambini? Esiste un limite minimo di età entro il quale i dispositivi tecnologici non possono essere utilizzati dai piccolissimi? Finora sulla scottante questione regnavano solo regole personalizzate, quelle di genitori più o meno attenti alla controversa tematica. Ora, al contrario è la Società italiana pediatria con un documento pubblicato sull'Italian Journal of pediatrics e presentato a Roma ...

«Odio lo smartphone di mia madre - ci passa tutto il giorno» : l'appello del bimbo di 7 anni diventa virale : ... negli Stati Uniti, ha lanciato un chiaro appello ai genitori che la maestra ha raccolto pubblicando il tema su Facebook, facendo in modo che fosse visibile a tutti i genitori del mondo, e ha ...

Smartphone Cannibale : come ti mangio il business : Smartphone Cannibale Lo Smartphone è uno strumento che tutti noi possediamo e che ormai fa parte integrante della nostra quotidianità. Si stima che il tempo che gli italiani trascorrono “incollati” allo schermo del proprio Smartphone è di circa 45 ore al mese. Se ci fermiamo un attimo a riflettere attentamente, infatti, ci rendiamo conto di quanto ha cambiato la nostra vita ed anche la società nel suo complesso. Per la stragrande maggioranza ...

Da 'Perfetti sconosciuti' alla vita reale : tutti i danni causati dagli smartphone : Incremento di incidenti stradali Il cellulare è diventato la più grande fonte di distrazione , soprattutto nel mondo degli automobilisti. Studi recenti hanno dimostrato che migliaia di persone sono ...

Bullismo : Csv Padova - un ragazzo su 5 dagli 11 ai 13 anni dipendente da smartphone (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da segnalare inoltre che quasi 1 ragazzo su 3 (27%) riferisce di aver giocato al videopoker, aver fatto scommesse su internet e/o aver comprato gratta e vinci almeno una volta nella vita e 1 su 10 ha provato a fumare. Significativo inoltre che tra le caratteristiche socio